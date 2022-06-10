Antrenman Serilerinin Avantajları ve Dezavantajları

Serilerin avantajlarından biri, sorumluluk duygusu vermesidir. Kısa vadeli, zamanlı çalışmalarda ne yapacağını düşünmek zorunda kalmazsın. Ayrıca ne kadar çalışacağını da bilirsin. Spor psikolojisi uzmanı ve The Champion's Mind kitabının yazarı Dr. Jim Afremow, sürenin belli olmasının konsantrasyon avantajı sağladığını söylüyor: "Çoğu spor salonu sonlu programlar yaptırır. Çünkü her hedef gibi bu hedefin de ölçülebilir ve ulaşılabilir olması için sonu olması gerekir. Sonra bu süreye yayılmış kilometre taşları ve süreç hedefleri oluşturursun." Ayrıca seriler, sosyal medyada böbürlenmek için mükemmel bir fırsat sunarak sonuna kadar gitmeni sağlayacaktır.



Antrenman yapmaya yeni başladıysan yapacağın rutini seriye çevirebilirsin. Londralı egzersiz fizyoloğu Tom Cowan, "Belirli bir çalışma, fiziksel açıdan daha aktif olmaya başlamak için gereken motivasyonu sağlayabilir." diyor. Bu yeni motivasyon kaynağı, bazı ek avantajları da beraberinde getirecektir. Cowan şöyle diyor: "Seriler ivme kazanmana ve genel olarak egzersiz yapmayı günlük programının bir parçası haline getirmene yardımcı olur. Ayrıca aynı hareketi birkaç hafta boyunca tekrarlarsan zaman geçtikçe daha iyi yaptığını fark edersin." Kısacası, istikrar başarı getirir.