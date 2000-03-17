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Find a Nike Store

Nike – Sunway Pyramid

Nike – Sunway Pyramid

Sunway Pyramid

No.3, Jalan PJS 11/15, Bandar Sunway

G1.67

Petaling Jaya, Selangor, 47500, MY

Open • Closes at 10:00 PM
Nike 1 Utama

Nike 1 Utama

Lebuh Bandar Utama

S306, 1 Utama Shopping Centre

Petaling Jaya, Selangor, 47800, MY

Open • Closes at 10:00 PM
Nike Factory Store Mitsui Outlet (KLIA)

Nike Unite - KLIA

Nike Sales (Malaysia) Sdn Bhd

Lot G99, Mitsui Outlet Park KLIA

Persiaran Komersial

Sepang, Selangor, 64000, MY

Open • Closes at 10:00 PM
Nike Pavilion Bukit Jalil

Nike Pavilion Bukit Jalil

3.17.00, Level 3, Pavilion Bukit Jalil

2, Persiaran Jalil 8, Bandar Bukit Jalil

Kuala Lumpur, Selangor, 57000, MY

Open • Closes at 10:00 PM
NIKE POP-UP MALAYSIA

NIKE POP-UP MALAYSIA

NIKE POP-UP MALAYSIA

Malaysia, Selangor, 47820, MY

Closed • Closed for the next 7 days
Nike TRX

Nike TRX

L2.77-2.79 Persiaran TRX

Tun Razak Exchange

Kuala Lumpur, Selangor, 55188, MY

Open • Closes at 10:00 PM