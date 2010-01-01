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Nike Divercity Tokyo

Nike Divercity Tokyo

1-1-10, Aomi,

Diversity Tokyo Plaza 4F

Koto-Ku, Tokyo, 135-0064, JP

Closed • Opens at 10:00 AM
Nike Factory Store Minamimachida

Nike Factory Store Minamimachida

3-4-1, Tsuruma

L111, Minami-Machida Grandberry Park

Machida-Shi, Tokyo, 194-8589, JP

Closed • Opens at 10:00 AM
Nike Ginza

Nike Ginza

3-2-15, Ginza

3丁目2-15

Chuo-ku, Tokyo, 104-0061, JP

Closed • Opens at 11:00 AM
Nike Harajuku

Nike Harajuku

Harajuku Quest 1F, 1-13-14, Jingumae

原宿クエスト1F

Shibuya-Ku, Tokyo, 150-0001, JP

Closed • Opens at 10:00 AM
Nike Shibuya

Nike Shibuya

20-17, Udagawacho,

NMFkouen St. Bld.1F

Shibuya-Ku, Tokyo, 150-0042, JP

Closed • Opens at 11:00 AM
Nike Shibuya Scramble Square

Nike Shibuya Scramble Square

2-24-12, Shibuya

2F, SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE

Shibuya-Ku, Tokyo, 150-0002, JP

Closed • Opens at 10:00 AM
Nike Shinjuku

Nike Shinjuku

3-26--6, Shinjuku

FF building

Shinjuku Ku, Tokyo, 160-0022, JP

Closed • Opens at 11:00 AM
Nike Tachikawa

Nike Tachikawa

935-1, Izumicho

LaLaport tachikawatachihi 2F 2500

Tachikawa Shi, Tokyo, 190-0015, JP

Closed • Opens at 10:00 AM
World of Flight Tokyo Shibuya

World of Flight Tokyo Shibuya

6-25-14, Jingumae

Jingumae Media Square Building 1F

Shibuya-Ku, Tokyo, 150-0001, JP

Closed • Opens at 11:00 AM