Find a Nike Store
NFS CHK Tsuen Wan
Shop G25 & G26, G/F, Plaza 328
328 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T
Hong Kong, Hong Kong, 0, HK
Closed • Opens at 11:00 AM
Citygate
Unit G01C & Unit 101F Citygate Outlets
20 Tat Tung Road
Tung Chung, NT.
Hong Kong, Hong Kong, 999077, HK
Closed • Opens at 11:00 AM
Hong Kong To Kwa Wan
Store B-E,
No.123 Pak Tai Street
Kowloon
Hong Kong, Hong Kong, 999077, HK
Closed • Opens at 11:00 AM
NIKE STYLE CANTON ROAD
Shop 3237,Level 3, GatewayArcade
Harbour City,Tsimshatsui
Hong Kong, Hong Kong, 999077, HK
Closed • Opens at 11:00 AM
NS CHK PS7
7 Pak Sha Road Causeway Bay,
Hong Kong
Hong Kong, Hong Kong, 999077, HK
Closed • Opens at 11:30 AM
Hong Kong Shing Tai Road
Shopunit105-109 &
114 Paradise mall,
No.100 Shing Tai Road
Hong Kong, Hong Kong, 999077, HK
Closed • Opens at 11:30 AM