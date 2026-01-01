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Hong Kong Nike Tsuen Wan

NFS CHK Tsuen Wan

Shop G25 & G26, G/F, Plaza 328

328 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T

Hong Kong, Hong Kong, 0, HK

Closed • Opens at 11:00 AM
Hong Kong Nike Citygate

Citygate

Unit G01C & Unit 101F Citygate Outlets

20 Tat Tung Road

Tung Chung, NT.

Hong Kong, Hong Kong, 999077, HK

Closed • Opens at 11:00 AM
NIKE香港土瓜灣換季優惠店

Hong Kong To Kwa Wan

Store B-E,

No.123 Pak Tai Street

Kowloon

Hong Kong, Hong Kong, 999077, HK

Closed • Opens at 11:00 AM
Hong Kong NIKE STYLE CANTON ROAD

NIKE STYLE CANTON ROAD

Shop 3237,Level 3, GatewayArcade

Harbour City,Tsimshatsui

Hong Kong, Hong Kong, 999077, HK

Closed • Opens at 11:00 AM
Hong Kong Nike Lab PS7

NS CHK PS7

7 Pak Sha Road Causeway Bay,

Hong Kong

Hong Kong, Hong Kong, 999077, HK

Closed • Opens at 11:30 AM
NIKE香港盛泰道換季優惠店

Hong Kong Shing Tai Road

Shopunit105-109 &

114 Paradise mall,

No.100 Shing Tai Road

Hong Kong, Hong Kong, 999077, HK

Closed • Opens at 11:30 AM