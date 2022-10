Mamba Mentality: optymizm

Kobe po przejściu na emeryturę skupił się na szkoleniu nowego pokolenia koszykarek. Jednak wpływ, który miał na świat sportu, jest uniwersalny i globalny. Jego osoba inspiruje innych do poważnego zajęcia się przyszłością nowej generacji sportsmenek.



Naomi Osaka niedawno założyła organizację non-profit o nazwie Play Academy, która wspiera lokalne organizacje mające na celu odmianę życia dziewcząt poprzez sport. Dziewczyny angażujące się w aktywność sportową osiągają lepsze wyniki w nauce i mają wyższe poczucie własnej wartości.



Naomi wyjaśnia nam to dokładnie – „Tak niewiele trzeba, aby zachęcić dziewczęta do uprawiania sportu i aktywności. Dla mnie to bardzo ważne, ponieważ one znacznie szybciej rezygnują ze sportu niż chłopcy, więc liczy się każda możliwość podniesienia motywacji”.



Naomi myśli o przyszłości swojej i wszystkich sportsmenek na całym świecie.