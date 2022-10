Zachęcanie dziewcząt do tworzenia więzi przez sport

Eksperci twierdzą, że gdy dziewczęta mają możliwość uprawiania sportu, lepiej radzą sobie pod względem fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i społecznym. Mimo to obecnie dziewczęta rezygnują z uprawiania sportu dwukrotnie częściej niż chłopcy. W ramach działań firmy Nike na rzecz odwrócenia tego trendu razem z partnerami i ekspertami stworzyliśmy Przewodnik dotyczący trenowania dziewcząt, czyli materiał, który pomoże wspierać młode sportsmenki, dodawać im odwagi i udzielać im rad.



Sport potrafi oddziaływać z niezwykłą siłą z wielu powodów. Jednym z nich może być nauka, którą można dzięki niemu wyciągać, pewność siebie, którą pomaga budować, czy więzi, które się dzięki niemu tworzą. Podczas uprawiania sportu dziewczęta uczą się od swoich koleżanek, trenerek i trenerów, rodziców i innych osób, które uczestniczą w ich drodze do zostania sportsmenkami* i koleżankami z drużyny na całe życie.



Eksperci z Women’s Sports Foundation zapytali dziewczęta, co podoba im się w uprawianiu sportu. Co znalazło się na szczycie listy? Nawiązywanie przyjaźni i poczucie przynależności do zespołu. A to kolejny wniosek z badań: jeśli dana dziewczynka lubi swoją trenerkę, szanse na to, że będzie chciała kontynuować uprawianie sportu w przyszłości, są o wiele większe. Poświęcanie czasu na to, by poznać każdą dziewczynkę, nacisk na ćwiczenia grupowe i zwracanie uwagi na to, by dziewczęta regularnie ćwiczyły z nowymi partnerkami, to świetny punkt wyjścia.



Trenerki, które mają największy wpływ na podopieczne – niezależnie od sportu i poziomu – to trenerki, które widzą przed sobą osoby, a nie zawodniczki. Ludzie związani ze sportem mogą być jednymi z najważniejszych osób w życiu dziewcząt. Aby zaangażować dziewczęta w sport na dłużej, trzeba skupić się na tworzeniu pozytywnych więzi między samymi zawodniczkami oraz między trenerkami i trenerami a zawodniczkami.