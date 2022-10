Mamba Mentality: odwaga

„Kobe nie martwił się o to, co inni ludzie uznają za porażkę. Miał swój konkretny cel i robił wszystko, by go osiągnąć” – wspomina Devin. To bardzo ważny aspekt filozofii Mamba Mentality – aby stawić czoła swoim lękom, należy je dostrzec i zaakceptować. Gdy już przestaniesz zwracać na nie uwagę, nie będą miały na Ciebie żadnego wpływu. To dzięki temu podejściu sportowcy na poziomie Sabriny i Devina prą naprzód i zwyciężają.