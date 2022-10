Zachęcanie dziewcząt do ciągłej aktywności sportowej

Dziewczęta chcą uprawiać sport. Chcą się ruszać, rywalizować, podejmować ryzyko i mieć poczucie przynależności. Zadanie polega na tym, żeby zachęcić je do przyjścia na boisko czy siłownię, zapewnić im odpowiedni sprzęt (staniki sportowe, gumki do włosów) i utrzymać ich zainteresowanie.



Eksperci twierdzą, że gdy dziewczęta mają możliwość uprawiania sportu, lepiej radzą sobie pod względem fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i społecznym. Mimo to dziewczęta rezygnują z uprawiania sportu dwukrotnie częściej niż chłopcy. W przypadku dziewcząt z biedniejszych środowisk miejskich i dziewcząt o innym kolorze skórze niż biały te liczby wyglądają jeszcze gorzej.



Dobra wiadomość jest taka, że wszyscy możemy przyczynić się do zachęcania dziewcząt do uprawiania sportu i utrzymania ich zainteresowania. Aby pomóc dziewczętom stworzyć pozytywną i istotną więź ze sportem, ważnych jest kilka kwestii:



Możliwość bycia częścią zespołu, współzawodnictwa, nawiązywania przyjaźni i relacji z koleżankami z drużyny i dorosłymi.





Wzory do naśladowania również mają wielkie znaczenie. Mogą być to trenerki lub ludzie z ich otoczenia, którzy doceniają sportsmenki. Prawdopodobieństwo, że dziewczęta, które mają do czynienia z takimi osobami, będą uprawiać sport w przyszłości, jest o wiele większe.





Aby utrzymać zainteresowanie dziewcząt sportem, musimy stworzyć kulturę sportu, w której będą odgrywały one istotną rolę. Wszystko zaczyna się od kultury, jaką tworzymy dla naszych zespołów.



Nike współpracuje z partnerami i ekspertami, aby zmienić tendencję dziewcząt do rezygnowania z aktywności. Dorośli mogą być dla dziewcząt wsparciem i inspiracją dzięki zapewnianiu im pozytywnych warunków do uprawiania sportu – na parkiecie, bieżni, boisku i w każdym innym miejscu. Stworzyliśmy ten przewodnik jako punkt wyjścia dla wszystkich osób. Więcej rad znajduje się w tych arkuszach ze wskazówkami.