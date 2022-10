Dodawanie dziewczętom odwagi przez sport

Eksperci twierdzą, że gdy dziewczęta mają możliwość uprawiania sportu, lepiej radzą sobie pod względem fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i społecznym. Mimo to obecnie dziewczęta rezygnują z uprawiania sportu dwukrotnie częściej niż chłopcy. W ramach działań firmy Nike na rzecz odwrócenia tego trendu razem z partnerami i ekspertami stworzyliśmy Przewodnik dotyczący trenowania dziewcząt: pozycję, która pomoże wspierać młode sportsmenki, dodawać im odwagi i udzielać im rad.



Uprawianie sportu często wymaga podejmowania ryzyka. Nauka nowych umiejętności, wykonywanie nieznanych ćwiczeń czy wiara w siebie podczas pojedynku z ostatnią obrończynią wiążą się z narażeniem na krytykę. Choć dziewczęta są często doceniane za wykonanie czegoś poprawnie, nie są równie często chwalone, gdy wybierają nowe rozwiązania i ponoszą porażkę.



W kontekście sportu doprowadza to do tego, że dziewczęta wahają się przed spróbowaniem czegoś nowego, jeśli nie mają pewności, że im się uda. Jednak jeśli nigdy nie spróbują ryzykownego zagrania, będą unikać rzucenia się za piłką lub brać udział tylko w wyścigach ze słabszymi konkurentkami, wówczas ominie je mnóstwo wspaniałych chwil.



Wyobraź sobie dziewczynkę, która uderza, mimo że nie jest pewna, czy uda się jej zdobyć bramkę. Lub dziewczynkę, która płynie stylem motylkowym, mimo że to kraul jest jej najmocniejszą stroną. Inna może przepuścić osiem strzałów jako bramkarka, ale wszyscy zapamiętają ją z jednej fantastycznej interwencji. Te dziewczęta mają w sobie odwagę, która przyda im się zarówno w sporcie, jak i w życiu.



Zapoznaj się z tą prelekcją TED, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zaszczepiać w dziewczętach odwagę.