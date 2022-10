Uczcij każdy jej najmniejszy sportowy sukces, nie tylko zwycięstwa

Eksperci twierdzą, że gdy dziewczęta mają możliwość uprawiania sportu, lepiej radzą sobie pod względem fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i społecznym. Mimo to obecnie dziewczęta rezygnują z uprawiania sportu dwukrotnie częściej niż chłopcy. W ramach działań firmy Nike na rzecz odwrócenia tego trendu razem z partnerami i ekspertami stworzyliśmy Przewodnik dotyczący trenowania dziewcząt: pozycję, która pomoże wspierać młode sportsmenki, dodawać im odwagi i udzielać im rad.



Poczucie, że rozwijasz swoje umiejętności, potrafi dodać skrzydeł. Dziewczęta chcą być trenowane przez osoby, dzięki którym będą zadowolone ze swoich postępów – niezależnie od osiąganych wyników. Właśnie na tym polega lekcja, to prawdziwe znaczenie sportu. Wszystkie zamachy, sprinty, podania i strzały służą właśnie temu. Tak samo jak wszystkie błędy, potknięcia, pudła i porażki.



W teoriach coachingowych podejście to nazywa się „pełnym przyswojeniem” – to zespół technik zwiększających motywację, zachęcających do wysiłku, rozwijających zdolności sportowe i pomagających obniżyć poziom stresu. Korzystając z koncepcji pełnego przyswojenia podczas treningu można zapewnić młodym osobom możliwość angażowania się i samodzielnej nauki. Realizując koncepcję pełnego przyswojenia należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:



Rzeczy, które sportsmenki mogą kontrolować: kładąc nacisk na kwestie, nad którymi sportsmenki mogą mieć kontrolę – takie jak wkładanie wysiłku, próbowanie nowych rozwiązań czy niepoddawanie się, gdy napotka się problem – można pomóc sportsmenkom rozwijać konkretne umiejętności, nie przejmując się przesadnie rezultatami. Dzięki skupianiu się na kwestiach, które mogą kontrolować, sportsmenki uczą się, że same mogą kształtować swoją ścieżkę i to od nich zależy, jakimi zawodniczkami staną się w przyszłości.



Małe sukcesy: nikt nie staje się Sereną Williams chwilę po wzięciu rakiety tenisowej do ręki. Jeśli więc zawodniczka, która dopiero rozpoczyna swoją przygodę z tenisem, porównuje się do Sereny czy nawet najlepszej zawodniczki z zespołu, może gorzko się rozczarować. Zamiast tego warto cieszyć się z małych zwycięstw – pierwszego przebicia piłki za siatkę, rekordowej wymiany lub pierwszego serwisu znad głowy. Pozwoli to zachować motywację do dalszej nauki.



Radzenie sobie z błędami: dziewczęta bardzo często internalizują błędy w inny sposób niż chłopcy. Biorą je bardziej do siebie, przez co rezygnują z uprawiania sportu, aby uniknąć dyskomfortu. Wiedza o tym, jak należy radzić sobie z niepowodzeniami, pozwala dzieciom nabierać większej pewności siebie, koncentrować się na kolejnym zagraniu i czerpać radość ze sportu.



Dziewczęta chcą mieć świadomość, że robią postępy – nie chodzi tylko o same zwycięstwa i porażki, ale o nabywanie nowych umiejętności. Nike nie rodzi się mistrzynią. Rozwój wymaga czasu, dlatego małe codzienne sukcesy (zdobywanie nowych umiejętności, starania, wzajemny doping, praca w zespole) są tak samo istotne, jak zwycięskie mecze i strzelone bramki.