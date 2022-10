Mamba Mentality: koncentracja

Dla Jewell Loyd rady Kobe'ego jako mentora były bezcenne. „Rozmawialiśmy mniej więcej raz w tygodniu. Pytałam go o najróżniejsze sprawy. Często tematem była koszykówka, ale równie często poruszałam inne kwestie, dotyczące na przykład nastawienia mentalnego, czy tego, na czym się skupia i nad czym pracuje. Wkrótce po tym został moim oficjalnym mentorem”.



Kiedy Twoim podstawowym celem w życiu jest doskonalić się każdego dnia, skupienie jest dla Ciebie niczym latarnia morska. Jewell doskonale to rozumie, ponieważ pomogło jej to osiągnąć sukces w sporcie i życiu. Niezachwiane skupienie Kobe'ego ma na nią wpływ do dziś. „On zdecydowanie był na innym poziomie. Nie znam nikogo, kto rozumie jego poziom skupienia” – mówi Jewell.