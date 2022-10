Mamba Mentality: pasja

Nie da się zainspirować pokoleń sportowców bez pasji. To ona jest podstawą filozofii Mamba Mentality, która motywuje obecnych i przyszłych sportowców, by dążyli do doskonałości. Co oznacza pasja dla naszych pozostałych sportowców biorących udział w Mamba Week?



Dla Devina Bookera pasja to „poświęcenie siebie dla osiągnięcia swoich celów”. Dla Sabriny Ionescu to „oddanie się dążeniu do doskonałości”. Dla Sydney Leroux to „ciężka praca i podsycanie wewnętrznego ognia, by jak najdłużej nie zgasł”, a dla Jewell Loyd to moment, w którym „nie potrafisz przestać o tym myśleć. Czujesz to ciągle w sobie, bo pasja płynie w Twoich żyłach”.



Widać ją w każdym sportowcu, którym kieruje serce i radość z gry nie tylko na boisku. Spraw, by Kobe był z Ciebie dumny i pozwól swojej pasji wynieść Twoją grę na jeszcze wyższy poziom.