Mamba Mentality: uczciwość

Sky odniosła niedawno kontuzję nadgarstka, ale to nie powstrzymuje jej od codziennego dążenia do doskonałości. Uświadomienie sobie własnego strachu to przejaw uczciwości wobec siebie, a to 12-letnia skateboarderka jak najbardziej docenia. „Lubię robić coś nowego, coś, co wcześniej budziło we mnie lęk. Na tym polega próbowanie nowych rzeczy. Uwielbiam to uczucie, dlatego próbuję dalej” – mówi.



O to właśnie chodzi – o szczere spojrzenie na wszystko, co spotyka nas w życiu i sporcie. Aby wspiąć się na wyżyny, tak jak Kobe, Sydney i Sky, należy przez cały czas być otwartym na prawdę.



Filozofia Mamba Mentality polega na tym, by być autentycznym każdego dnia bez względu na to, czy będzie to łatwe, czy nie. Kobe'emu się to udało i Tobie też na pewno się uda.