Zdrowa rywalizacja dziewcząt w sporcie

Eksperci twierdzą, że gdy dziewczęta mają możliwość uprawiania sportu, lepiej radzą sobie pod względem fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i społecznym. Mimo to obecnie dziewczęta rezygnują z uprawiania sportu dwukrotnie częściej niż chłopcy. W ramach działań firmy Nike na rzecz odwrócenia tego trendu razem z partnerami i ekspertami stworzyliśmy Przewodnik dotyczący trenowania dziewcząt: pozycję, która pomoże wspierać młode sportsmenki, dodawać im odwagi i udzielać im rad.



Dziewczęta uwielbiają sport i ostrą grę. Potwierdzają to badania: 3/4 dziewcząt mówi, że najbardziej w sporcie lubi rywalizację. Lubią też sporty zespołowe, w których wygrywanie i dobra zabawa są tak samo ważne. Wiemy, że dziewczęta nie są delikatne i bardziej podatne na urazy od chłopców. Przede wszystkim chcą po prostu uprawiać sport.



Nie znaczy to, że każdy trening ma być walką na całego, w której chodzi tylko o zwycięstwo. Oznacza to, że należy znaleźć sposób na zaangażowanie dziewcząt w przyjacielską rywalizację, podczas której mogą rozwijać kluczowe umiejętności.



Najlepsze są aktywności, które wymagają ciągłego bycia w ruchu, a przestoje ograniczają do minimum. Wszystkie gry, które uczą komunikacji, pracy w zespole, rozwiązywania problemów i umiejętności ruchowych, to świetny wybór. Oto kilka prostych i przyjemnych aktywności, które pomogą w nauce tych zagadnień i zachęcą dziewczęta do ruchu.



Chcemy, aby dzieci ruszały się jak najwięcej – one same też tego chcą. W związku z tym należy zmodyfikować gry, które polegają na eliminowaniu uczestniczek, takie jak berek. W zmienionej wersji berka bycie złapanym oznacza konieczność uklęknięcia na pięć sekund i wykrzyknięcia nazwy swojego ulubionego sportowca lub ulubionej sportsmenki czy drużyny. Następnie zawodniczka wstaje i wraca do gry.



Zdolność do rywalizacji oznacza, że dziewczęta muszą mieć odpowiednie ubrania – dostosowane nie tylko do danej dyscypliny, ale też do ich ciał. Jeśli masz wrażenie, że jedna z dziewcząt odczuwa dyskomfort lub z własnej woli schodzi z placu gry, być może potrzebuje właściwego stroju, w tym stanika sportowego. Porozmawiaj z nią w jak najbardziej komfortowy dla niej sposób razem z rodzicami lub opiekunami, aby zadbać o jej wygodę i bezpieczeństwo podczas aktywności.