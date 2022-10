Dostosowanie przestrzeni sportowej do potrzeb dziewcząt

Eksperci twierdzą, że gdy dziewczęta mają możliwość uprawiania sportu, lepiej radzą sobie pod względem fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i społecznym. Mimo to obecnie dziewczęta rezygnują z uprawiania sportu dwukrotnie częściej niż chłopcy. W ramach działań firmy Nike na rzecz odwrócenia tego trendu razem z partnerami i ekspertami stworzyliśmy Przewodnik dotyczący trenowania dziewcząt, czyli materiał, który pomoże wspierać młode sportsmenki, dodawać im odwagi i udzielać im rad.



Sprzęty oraz obiekty sportowe zwykle nie są niestety dostosowane do potrzeb dziewcząt. Nie ma w tym złej woli, ale widać to na wielu przykładach. Konieczność szukania toalety po drugiej stronie parku czy grania w strojach, których używają też zespoły chłopców, to dowód na to, że o sportsmenkach myśli się dopiero w drugiej kolejności. Sprzęty ochronne również nie zawsze są projektowane z myślą o dziewczętach, co sprawia, że są źle dopasowane, niewygodne, a czasami również niebezpieczne.



Dziewczęta zbyt często muszą radzić sobie z takimi przeszkodami, co negatywnie wpływa na ich stosunek do sportu.



Dziewczęta potrzebują dopasowanego sprzętu, odpowiedniego ubrania, znajdujących się blisko czystych i bezpiecznych miejsc, w których mogą zadbać o higienę, oraz treningów odbywających się w miejscach i porach niezagrażających ich bezpieczeństwu. Być może nie da się zbudować lepszej łazienki, ale można zadbać o komfort i bezpieczeństwo podczas korzystania z niej dzięki odpowiedniemu planowaniu godzin i miejsc treningów.



Należy pamiętać, że niewiele dziewcząt zachęca się do uprawiania sportu. Samo rozpoczęcie uprawiania sportu jest ryzykowne, dlatego tak ważne jest tworzenie pozytywnego i zdrowego środowiska, w którym dziewczęta będą czuły się bezpiecznie i będą mogły czerpać ze sportu radość bez żadnych ocen i dyskryminacji.