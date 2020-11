Lepsze wyniki dzięki wysokiemu poziomowi energii psychicznej

Wysiłek mentalny

„Tak samo, jak możesz czuć fizyczne zmęczenie po 15-kilometrowym biegu lub dynamicznym treningu HIIT, możesz również odczuwać zmęczenie mentalne po długim dniu w pracy czy wymagającym zadaniu trwającym nawet tylko kilka minut” – twierdzi Kristy Martin, profesorka na University of Canberra Research Institute for Sports and Exercise w Australii. Zadanie, które powoduje zmęczenie mentalne, to „coś, czego raczej nie chcesz robić, ponieważ jest to albo naprawdę trudne, albo naprawdę nudne” – dodaje Martin.



Inne badania pokazują, że zmęczenie mentalne może negatywnie wpłynąć na umiejętność utrzymania danego poziomu intensywności podczas jazdy na rowerze stacjonarnym, wykonywania ćwiczeń izometrycznych (np. deski) lub pływania (np. na dystansie 1500 m). Łatwo zauważyć, że żadna z tych aktywności nie jest sprintem. Dzieje się tak, ponieważ aktywności wytrzymałościowe – według definicji Martin: „wszystkie aktywności, podczas których trzeba uważać na to, by nie wykonywać ich zbyt szybko” – wymagają świadomego wysiłku mentalnego, aby je kontynuować. „Ponieważ zmęczenie mentalne sprawia, że wysiłek wydaje nam się większy, wraz z upływem czasu jest to coraz trudniejsze” – tłumaczy Martin. W końcu podczas 20-sekundowego sprintu nie masz zbyt wiele czasu na myślenie czy utratę motywacji.