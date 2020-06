Wybierz odpowiednią muzykę, aby utrzymać tempo biegu

Utwór we właściwym rytmie może zwiększyć motywację podczas biegu i sprawić, że trening stanie się przyjemniejszy.

Badania pokazują, że utwór we właściwym rytmie może zwiększyć motywację podczas biegu i sprawić, że trening stanie się przyjemniejszy. Zamierasz się wybrać na luźny 5-kilometrowy bieg? A może chcesz ustanowić nowy rekord? Tak czy inaczej, odpowiednio dobrana playlista będzie przydatna. Czytaj dalej, aby się dowiedzieć więcej na ten temat.



Niezależnie od tego, czy przygotowujesz 30-minutową playlistę na luźną 5-kilometrową przebieżkę, czy epicką ścieżką dźwiękową na długi bieg, odpowiednia muzyka doda Ci energii, pomoże utrzymać tempo, zwiększy motywację potrzebną do pokonania dystansu i sprawi, że cały trening będzie po prostu przyjemniejszy.



Nie musisz czekać z muzyką do rozpoczęcia biegu: według badań opublikowanych w The Journal of Strength and Conditioning Research słuchanie dynamicznych kawałków podczas wiązania sznurowadeł pomaga przygotować się do wysiłku. W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Nature Neuroscience przedstawiono wyjaśnienie, według którego słuchanie muzyki powoduje wzrost poziomu dopaminy w mózgu, co się przekłada na lepszy nastrój. W innym badaniu można natomiast wyczytać, że muzyka zmniejsza stres. Wszystkie te pozytywne efekty stanowią doskonałą motywację do ruchu.