Drzemka dla optymalnego efektu

Znajdź optymalną porę

Jeśli chcesz uzyskać optymalne efekty podczas popołudniowego lub wieczornego treningu, spróbuj zdrzemnąć się między godziną 13:00 i 16:00 — mówi Bender. „Zgodnie z rytmem dobowym w tych godzinach występuje typowy dla ludzi spadek czujności, ale do nocy jest jeszcze na tyle daleko, że taka drzemka nie powinna utrudnić późniejszego zaśnięcia”.



Znaczenie ma też to, ile czasu po drzemce zamierzasz rozpocząć trening. Jeśli drzemka trwała półtorej godziny lub dłużej, to z rozpoczęciem treningu powinno się poczekać od 95 do 155 minut, aby pozbyć się tego uczucia ociężałości i spowolnienia, jakie zawsze towarzyszy nam po przebudzeniu — mówi Bender.



Jeśli utniesz sobie krótszą drzemkę, to korzystniejsze może być skrócenie przerwy przed treningiem. Wyniki badań opublikowane w czasopiśmie The Journal of Biological and Medical Rhythm wskazują, że 25-minutowa drzemka zakończona od dwóch do trzech godzin przed ćwiczeniami może być korzystniejsza niż taka, która zakończyła się cztery godziny wcześniej. Przyczyny tego są jeszcze niewyjaśnione, ale zdaniem Bender te dwu- lub trzygodzinne okienko może być idealnym kompromisem pozwalającym pozbyć się ociężałości i jednocześnie umożliwiającym skuteczne wejście na wysoki poziom czuwania.