Jak ultramaratończycy pokonują tak duże dystanse?

2. Przygotuj się na najgorsze

„Podczas ultrabiegu musisz przygotować się na wyzwania, które nigdy wcześniej nie pojawiały się na Twojej drodze” – mówi McRae. „Może być to burza na 100. kilometrze, kolejna góra, na którą musisz wbiec, lub kłopoty żołądkowe – takie rzeczy się zdarzają. Musisz przygotować się na nie mentalnie”.



Sposób Laneya na przygotowanie swojego umysłu do radzenia sobie z nieuniknionym bólem na trasie: częste kąpiele lodowe. „Napełniam wannę lodowatą wodą i po prostu w niej siedzę” – wyjaśnia. „Po pięciu minutach walczę z głosem w głowie mówiącym mi, że muszę z niej wyjść. Jednak nie ruszam się i akceptuję tę sytuację, czasami nawet do 15 minut. Uspokajam oddech. Dochodzą do momentu, gdy czuję, że wszystko jest w porządku”.



Nie oznacza to, że musisz zamieniać się w sopel lodu, aby zwiększyć swoją siłę woli. Możesz zacząć od techniki psychologicznej zwanej „realistycznym optymizmem” lub przeprowadzenia mentalnego spisu każdej najmniejszej rzeczy, która może pójść źle, i opracowania awaryjnego planu na wypadek każdej z tych sytuacji. Dzięki temu, gdy coś pójdzie nie tak, szanse na to, że nie będziesz w stanie stawić im czoła, znacznie maleją.



3. Zwizualizuj sobie bieg

Jak większość czołowych biegaczy zarówno McRae, jak i Laney wizualizują sobie bieg przed jego rozpoczęciem. „Uwielbiam przeprowadzać rekonesans trasy” – mówi McRae. „Przed zaśnięciem wyobrażam sobie jej każdy fragment – miejsca z pagórkami, ze stacjami z napojami. Wyobrażam sobie, jak dobiegam do jednej z nich, i dokładnie wiem, co wtedy zrobię”.



Podejście Laneya to właśnie to, czego można oczekiwać od sportowca, który siedzi w lodowatej wodzie, hartując swoje nerwy. „Przechodzę prosto do problemu” – mówi. „Wiem, że nie muszę przygotowywać się na przyjemne momenty, więc wyobrażam sobie, że jest mi gorąco, chce mi się pić, a mój żołądek nie czuje się najlepiej. Na dodatek do następnej stacji zostało jeszcze prawie 8 km”.



Celem wizualizacji obydwu sportowców jest to samo: jak najlepsze przygotowanie umysłu na spodziewane i niespodziewane sytuacje. Dzięki temu, gdy już do nich dojdzie, będą mieli lepszy refleks oraz będą bardziej skupieni. Nie dotyczy to tylko ekstremalnych biegów. Wieczorem przed porannym joggingiem postaraj się wyobrazić sobie każdy zakręt na trasie, wiatr na skórze i wszystkie utwory na biegowej playliście. Gdy już ruszysz na trasę, zobacz, czy biegniesz nieco szybciej – lub po prostu dobrze się baw.