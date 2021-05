Zdaniem ekspertów: 5 wskazówek dotyczących radzenia sobie z wypaleniem

Wypalenie to…

Stan całkowitego braku emocji. Zamiast budzić się z zapasem energii, otwierasz oczy i już martwisz się, co przyniesie dzień. „Wypalenie może przypominać stan ciągłego, nigdy niemijającego zmęczenia” – wyjaśnia Morgan Levy.





Brak motywacji. Nie angażujesz się w pracę lub treningi (może nawet je opuszczasz). Nawet jeśli próbujesz dać z siebie więcej, nie możesz się skoncentrować i popełniasz proste błędy.





Odrętwienie. Problem z wypaleniem polega na tym, że przerwa lub zmiana, której potrzebujesz, by poczuć się lepiej, po prostu NIE PRZYCHODZI. Jak wyjaśnia specjalizująca się w dziedzinie psychologii dr Adrienne Meier, po pewnym czasie człowiek przyzwyczaja się do znużenia i odcina się od wyników swojej pracy.





Fizyczny ból. Jak wyjaśnia Morgan Levy: „Połączenie silnego stresu, problemów ze snem i ciągłego napięcia może powodować osłabienie oraz dolegliwości bólowe". Dotyczy to zwłaszcza wypalenia spowodowanego zbyt intensywnymi ćwiczeniami.





Mówiąc krótko, wypalenie to coś więcej niż tylko stan głębokiego zmęczenia fizycznego i psychicznego. To wyczerpanie połączone z apatią lub obojętnością, które wynikają z braku nadziei na zmianę. Takie poczucie bezcelowości może rodzić negatywne emocje, cynizm i przekonanie o całkowitej bezradności. Efektem może być spadek samooceny, a co za tym idzie – brak chęci do dalszych starań. „Wszystko to może doprowadzić do pogorszenia się Twoich wyników, a to z kolei do jeszcze gorszego nastroju” – wyjaśnia Levy. Negatywne emocje rodzą kolejne negatywne emocje – to jak błędne koło.