Cuatro beneficios del ciclismo según especialistas

Mari Holden afirma que el ciclismo es genial porque es un deporte de bajo impacto para el cuerpo. Holden es ciclista olímpica y entrenadora de ciclismo de nivel 1 en EE. UU. Además, añade que esta actividad te permite ponerte a prueba tanto a nivel físico como mental sin lesionarte. Sin embargo, para prevenir el desgaste es importante no entrenar de más, comer de manera nutritiva para obtener la energía necesaria antes, durante y después de las sesiones, y asegurarte de recuperarte bien.

El doctor en fisioterapia Noah Abrahams comenta que es muy fácil hacer ciclismo sin que esta actividad le pase factura al cuerpo.

Si tienes problemas de tobillo, rodilla, cadera o espalda, el ciclismo es una muy buena actividad física, porque no requiere peso y coloca los tobillos, las rodillas, la cadera y la columna lumbar en posición abierta o, al menos, en una posición en la que los huesos de la articulación no hacen contacto entre sí, según explica Abrahams.

El experto comenta que utilizar el máximo espacio de una articulación para hacer movimientos que no causen dolor favorece la salud de la articulación a largo plazo. Empezar una rutina de ciclismo no tiene muchas contraindicaciones según Abrahams, pero si te preocupa algo en concreto, es recomendable consultarlo con un profesional como, por ejemplo, tu fisioterapeuta.

El ciclismo es un deporte que no requiere peso, por eso Abrahams recomienda trabajar con, por ejemplo, un entrenador personal titulado, para implementar una actividad de peso en tu rutina. Esta es una muy buena idea si tienes, o corres el riesgo de padecer, alguna condición como la osteopenia (pérdida de densidad mineral ósea) u osteoporosis (una enfermedad que debilita y hace que se rompan los huesos). Abrahams afirma que el ciclismo no empeora la osteoporosis, pero tampoco la mejora, razón de más para complementar esta práctica con un entrenamiento de resistencia.

El entrenamiento aeróbico, como el ciclismo, es beneficioso para el sistema cardiovascular, pero no ofrece un buen estímulo para los huesos. En las actividades con peso, como los entrenamientos de resistencia, se utilizan pesas libres, máquinas e incluso bandas de resistencia para ayudar a mejorar la densidad ósea, construir musculatura y evitar lesiones importantes.