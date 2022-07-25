¿Cuáles son los beneficios de bailar?

Así como los diferentes tipos de baile pueden variar en intensidad y estilo, también pueden enfatizar varios patrones de movimiento muscular, señala Carrie Skony, D.C. y C.C.S.P. Por ejemplo, el ballet clásico requiere movimientos lentos y controlados con períodos de saltos y brincos, lo que mejora la resistencia muscular del tronco, los brazos y las piernas.

"Este tipo de fortalecimiento puede ayudar a desarrollar las líneas largas y los músculos tonificados que suelen asociarse con el ballet clásico", indica Skony.

Según un estudio de 2019 en Anatomy, el ballet ayuda a los músculos a adaptarse, ya que el cuerpo debe ajustarse a las cinco posiciones básicas para girar y rotar las piernas. Los investigadores observaron que estas adaptaciones conducen a la estabilidad postural, que en el ballet requiere de todos los músculos del cuerpo. Y estos desarrollos posturales pueden contrarrestar los efectos de estar sentado en el trabajo o durante los desplazamientos, afirma Skony.

Si quieres probar otro tipo de baile, Skony explica que los estilos más rápidos (como el hip-hop, el jazz o el baile de salón) pueden requerir de fuerza explosiva. En un estudio de 2014 publicado en el Journal of Sports and Physical Education se sugiere que el baile aumenta la fuerza porque los músculos se ven obligados a resistir el peso del cuerpo, mientras que al mismo tiempo la resistencia aumenta a medida que los músculos se adaptan a trabajar con fuerza durante períodos más largos (siendo el baile de salón y el baile en línea los más beneficiosos para la resistencia).