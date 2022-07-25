¿Cuáles son los beneficios de bailar?
Deportes y actividades
Ya sea en tu sala de estar o en el estudio, el baile ofrece una multitud de beneficios para la salud respaldados por expertos.
Bailar es para todos. Además de ser una forma de expresión física y emocional, ofrece beneficios para la salud del cuerpo y la mente. Mientras que las clases de baile tradicionales suelen consistir en seguir una coreografía y memorizar pasos, las populares clases de condición física que hacen hincapié en diferentes estilos de movimiento, han introducido el arte a un público aún más amplio. Y no es necesario que haya un instructor o una pareja cerca. Se puede bailar (casi) en cualquier lugar.
"Es importante reconocer que todos los cuerpos pueden bailar; la danza es la danza", indica Mia Morris, directora ejecutiva de Dance for All Bodies. "Cualquier movimiento intencionado, e incluso el no intencionado, puede ser y debe considerarse baile. El único factor determinante debería ser si alguien considera que sus propios movimientos son baile o no".
Aquí, los expertos opinan sobre los beneficios del baile respaldados por la ciencia.
¿Cuáles son los beneficios de bailar?
1.Bailar es un buen entrenamiento cardiovascular.
Según el American College of Sports Medicine, el baile se considera una actividad aeróbica, ya que "utiliza grandes grupos musculares, puede mantenerse de forma continua y es de naturaleza rítmica". Las investigaciones sugieren una relación entre la salud cardiovascular y la actividad física: el baile ofrece una excelente oportunidad para aumentar la actividad física.
Algunas formas de baile, como el set dance irlandés y el country escocés, se consideran una excelente actividad aeróbica; sin embargo, no es necesario practicar formas de baile muy enérgicas para obtener beneficios.
"Bailar más despacio es estupendo para trabajar en la mejora de tu nivel de actividad, especialmente si estás empezando", señala Alyssa Arms, P.T, D.P.T., O.C.S. y propietario de Back in Step Physical Therapy. "Moverse más rápido ayudará especialmente a la salud general del corazón; solo hay que asegurarse de trabajar en una zona [de frecuencia cardíaca] que sea adecuada para ti y para tu estado de salud".
Además de fortalecer el corazón, el baile también podría reducir otras enfermedades. Un estudio de 2016 descubrió que bailar a una intensidad moderada reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
2.Bailar puede mejorar la resistencia y la fuerza muscular.
Así como los diferentes tipos de baile pueden variar en intensidad y estilo, también pueden enfatizar varios patrones de movimiento muscular, señala Carrie Skony, D.C. y C.C.S.P. Por ejemplo, el ballet clásico requiere movimientos lentos y controlados con períodos de saltos y brincos, lo que mejora la resistencia muscular del tronco, los brazos y las piernas.
"Este tipo de fortalecimiento puede ayudar a desarrollar las líneas largas y los músculos tonificados que suelen asociarse con el ballet clásico", indica Skony.
Según un estudio de 2019 en Anatomy, el ballet ayuda a los músculos a adaptarse, ya que el cuerpo debe ajustarse a las cinco posiciones básicas para girar y rotar las piernas. Los investigadores observaron que estas adaptaciones conducen a la estabilidad postural, que en el ballet requiere de todos los músculos del cuerpo. Y estos desarrollos posturales pueden contrarrestar los efectos de estar sentado en el trabajo o durante los desplazamientos, afirma Skony.
Si quieres probar otro tipo de baile, Skony explica que los estilos más rápidos (como el hip-hop, el jazz o el baile de salón) pueden requerir de fuerza explosiva. En un estudio de 2014 publicado en el Journal of Sports and Physical Education se sugiere que el baile aumenta la fuerza porque los músculos se ven obligados a resistir el peso del cuerpo, mientras que al mismo tiempo la resistencia aumenta a medida que los músculos se adaptan a trabajar con fuerza durante períodos más largos (siendo el baile de salón y el baile en línea los más beneficiosos para la resistencia).
3.El baile favorece la coordinación, el equilibrio y la agilidad.
Los diferentes estilos de baile tienen su propio conjunto de movimientos, posiciones y pasos que, cuando se combinan, hacen que una rutina cobre vida. La combinación de estos elementos involucra coordinación, equilibrio y agilidad.
"El baile suele requerir pisar en diferentes direcciones, pararse sobre una pierna (aunque sea por uno o dos segundos), y [dejar] que se muevan diferentes partes del cuerpo al mismo tiempo", comenta Arms.
En un estudio de 2021 se sugirió que el baile puede mejorar las funciones motrices de los pacientes de Parkinson. En el estudio, los investigadores encontraron pruebas de que varias semanas de entrenamiento de baile aumentaban el equilibrio, mejoraban la capacidad de sentarse y reducir el congelamiento de la marcha en los participantes del estudio.
"Lo que es especialmente beneficioso del baile es que requiere movimientos integrados y multidireccionales, lo que significa que diferentes partes del cuerpo tienen que coordinarse y trabajar juntas para lograr patrones de movimiento complejos", señala Skony.
4.Puede mejorar la densidad mineral ósea.
Las investigaciones han sugerido que los ejercicios de alto impacto ayudan a que el tejido óseo crezca, ya que se ejerce fuerza sobre ellos durante los ejercicios con peso, como el baile. El ballet allegro, pasos de salto rápido, y el claqué ofrecen un mayor impacto en la parte inferior del cuerpo, mientras que los estilos que trabajan más los brazos, como el breaking dance o la danza contemporánea, tienen beneficios para la densidad ósea de la parte superior del cuerpo, indica Skony.
"Los huesos se fortalecen al estar expuestos a tensiones mecánicas [físicas]", afirma. "Por lo tanto, el mayor beneficio para la salud ósea se produce con las actividades de impacto, como los saltos, el running y el entrenamiento con pesas. Dado que en la mayoría de estilos de baile se carga con el peso del cuerpo y muchos involucran saltos, cuando se practica de manera habitual, el baile ofrece grandes beneficios para la salud ósea de sus participantes, especialmente en la parte inferior del cuerpo".
En un estudio realizado en 2019 en mujeres posmenopáusicas con osteopenia (pérdida de masa ósea y debilitamiento de los huesos) se descubrió que el baile mejoraba la densidad mineral ósea. Se sugirió que la danza es un complemento adecuado para ayudar a los enfoques de tratamiento farmacéutico y de otro tipo en la mejora de la densidad mineral ósea.
5.Puede mejorar tu estado de ánimo.
Es fundamental trabajar con un profesional autorizado para abordar cualquier necesidad de salud mental, pero las investigaciones han sugerido que el baile puede complementar las intervenciones terapéuticas. Por ejemplo, en una revisión sistemática de 2019 en Frontiers in Psychology se descubrió que la terapia de baile es un complemento eficaz para un plan de tratamiento para adultos con depresión. Los investigadores mencionaron el componente no verbal de la danza, donde los participantes pueden expresar emociones sin palabras.
"El baile es liberador", afirma Morris. "Es un lenguaje universal que puedes usar para ser tú mismo. El baile puede permitirte encarnar las emociones que no puedes nombrar o contar la historia que no puedes poner en palabras".
Además, en un metaanálisis de 2014 se encontraron efectos positivos congruentes con el uso del baile en la terapia, y los investigadores sugirieron que el baile no solo puede reducir los síntomas de la depresión y la ansiedad, sino también mejorar el estado de ánimo y el bienestar personal.
Dado que hay tantos estilos de baile, probar algunos géneros diferentes puede reportar diversos beneficios.
"Hay cientos de opciones ahí fuera, ya sea ballet, hip-hop, swing, entre otros", señala Arms. "Algunos estilos, naturalmente, pueden ser más duros para las rodillas o exigen más flexibilidad para dedicarse seriamente a ellos". Hay algo para todo el mundo".
Texto escrito por Ashley Lauretta