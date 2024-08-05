Una vez que tengas listas la ropa y los tenis, podrás centrarte en otros componentes de tu equipo. Tal como nos explica Amie Dworecki, entrenadora certificada por la USATF y directora de Running with Life, un buen equipo deberá contar con los siguientes artículos:

Casco de ciclismo: sorprendentemente, Dworecki señala que, a menudo, a la gente se le olvida con todo el ajetreo de los preparativos. Esto es un gran problema, ya que el casco es obligatorio para competir, lo que significa que si no tienes una tienda cerca, podrían descalificarte incluso antes de comenzar.

sorprendentemente, Dworecki señala que, a menudo, a la gente se le olvida con todo el ajetreo de los preparativos. Esto es un gran problema, ya que el casco es obligatorio para competir, lo que significa que si no tienes una tienda cerca, podrían descalificarte incluso antes de comenzar. Material para cambiar ruedas: tan importante como tener un kit de reparación a mano es aprender a utilizarlo con velocidad. Ella sugiere practicar hacer un parchado o cambio de neumáticos varias veces antes del día de la carrera.

tan importante como tener un kit de reparación a mano es aprender a utilizarlo con velocidad. Ella sugiere practicar hacer un parchado o cambio de neumáticos varias veces antes del día de la carrera. Bolsa impermeable con tus datos: conviene llevar la información sobre la carrera, el carné de identidad y los contactos de emergencia.

conviene llevar la información sobre la carrera, el carné de identidad y los contactos de emergencia. Lentes de sol: Incluso si no los usas mientras corres, querrás tenerlos mientras andas en bicicleta, dice Dworecki. "Al usarlos en la bicicleta para protegerte del resplandor y de la tierra, puedes guardarlos dentro de tu casco, para que recuerdes acceder a ellos en el momento adecuado", sugiere.

Incluso si no los usas mientras corres, querrás tenerlos mientras andas en bicicleta, dice Dworecki. "Al usarlos en la bicicleta para protegerte del resplandor y de la tierra, puedes guardarlos dentro de tu casco, para que recuerdes acceder a ellos en el momento adecuado", sugiere. Googles y gorra de natación: aunque son opcionales, la gorra reduce la resistencia hidrodinámica del agua, mientras que las gafas son muy útiles cuando se compite con muchos nadadores. "Puedes sentir que estás nadando en una lavadora, dependiendo de la carrera", dice Miller. Puede que estés bien sin goggles cuando nadas solo, pero si hay gente chapoteando a tu alrededor, especialmente si está soleado, te vendrá bien usar unos".

aunque son opcionales, la gorra reduce la resistencia hidrodinámica del agua, mientras que las gafas son muy útiles cuando se compite con muchos nadadores. "Puedes sentir que estás nadando en una lavadora, dependiendo de la carrera", dice Miller. Puede que estés bien sin goggles cuando nadas solo, pero si hay gente chapoteando a tu alrededor, especialmente si está soleado, te vendrá bien usar unos". Toalla: puedes secarte al aire al salir del agua si hace calor, pero, si hace frío, necesitarás tener una toalla a mano para no empezar la siguiente disciplina congelándote.

puedes secarte al aire al salir del agua si hace calor, pero, si hace frío, necesitarás tener una toalla a mano para no empezar la siguiente disciplina congelándote. Crema o spray antirroce: son muy recomendables para evitar rozaduras. Probablemente, no los uses durante el entrenamiento, por lo que quizás pienses que no lo necesitarás durante la carrera, dice Dworecki, pero pueden ser de gran ayuda para evitar molestias.

son muy recomendables para evitar rozaduras. Probablemente, no los uses durante el entrenamiento, por lo que quizás pienses que no lo necesitarás durante la carrera, dice Dworecki, pero pueden ser de gran ayuda para evitar molestias. Hidratación y energía a mitad de carrera: incluso en los triatlones Ironman, que cuentan con numerosas estaciones de agua, muchos runners experimentados tienden a llevar un paquete de hidratación y algún tipo de carbohidrato, como geles energéticos.

incluso en los triatlones Ironman, que cuentan con numerosas estaciones de agua, muchos runners experimentados tienden a llevar un paquete de hidratación y algún tipo de carbohidrato, como geles energéticos. Bolsa de transición: es la bolsa en la que vas a llevar tus cosas, así que mete ahí tu equipo, incluido todo lo que vas a necesitar después de la carrera. Eso puede incluir un par de calcetines extra, un protector solar, una bolsa de hielo instantánea, tenis secos o sandalias y un bálsamo para labios. También es conveniente llevarse por si acaso algunos repuestos de los equipos que vas a usar en la carrera. Esto podría ser una gorra de natación y goggles, otro par de lentes de sol o incluso un segundo traje de baño.

¿Lo más importante? Miller sugiere que, si es posible, te entrenes con lo que usarás el día de la competición. El día de la carrera siempre traerá sorpresas, comenta. Puede ser que haya más nadadores a tu alrededor de lo que pensabas o que tengas un problema menor con la bicicleta que te lleve unos minutos solucionar. Cuanto más practiques, especialmente las transiciones entre eventos, mejor preparado estarás una vez que llegues a la línea de salida.