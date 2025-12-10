Si no tienes mucho tiempo, es entendible que quieras sacar el máximo provecho a tu entrenamiento. La Asociación Estadounidense del Corazón recomienda que los adultos realicen al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada y dos días de actividad de fortalecimiento muscular. Sin embargo, Gozo dice que no es necesario elegir entre el entrenamiento de cardio y el de fuerza.

Consejo: Según los CDC, sabrás que estás realizando actividad de intensidad moderada cuando tu frecuencia cardíaca se eleve y comiences a sudar. También deberás poder hablar, pero no cantar la letra de tu canción favorita.

Como ejemplo de entrenamiento semanal, las actividades de intensidad moderada pueden ir desde caminar a paso enérgico hasta hacer jardinería, jugar tenis y andar en bicicleta.

En definitiva, una buena rutina de entrenamiento combina cardio y fuerza para que puedas disfrutar de lo mejor de ambos mundos. "No creo que exista una estrategia que sirva para todo el mundo, lo que sí promuevo es que todas las personas hagan algún tipo de entrenamiento de fuerza o resistencia al menos tres veces por semana durante 20 o 30 minutos", comenta Gozo. "Específicamente, cualquier tipo de ejercicio con peso que se sienta en un nivel de siete o más sobre 10, siendo 10 el más difícil".

Para el cardio, Gozo dice que todas las personas deberían moverse más, sobre todo si trabajan sentadas frente a un escritorio. "Si tienes un trabajo sedentario, recomiendo hacer algún tipo de cardio durante dos o tres días adicionales a la semana, además del entrenamiento de fuerza", comenta Gozo. "Eso podría ser tan sencillo como caminar durante 30 minutos al aire libre".