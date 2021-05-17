Cross training para ser un mejor corredor

Elige una actividad que te guste y luego baja la intensidad a un 3 aproximadamente en una escala de 1 a 10 en esfuerzo percibido. Eso es recuperación activa. Puede ser un paseo fácil en bicicleta, una caminata relajada, una caminata larga, una sesión de yoga o de Pilates fácil o moderada: cualquier cosa que no provoque que tus músculos tiemblen o sudes de verdad, y que no te haga maldecir mentalmente por lo que estás haciendo.

La recuperación activa, en particular una caminata o paseo en bicicleta suave, puede ayudar a promover tu recuperación después de una carrera difícil más que el descanso, sugiere una investigación de la Western Colorado University. Según otro estudio publicado en el Journal of Sports Sciences, eso puede deberse a que este tipo de movimiento aumenta el flujo sanguíneo a tus músculos y los ayuda a repararse con más eficacia. En una investigación publicada en el Journal of Sports Science and Medicine, también se demostró que la recuperación activa reduce la frecuencia cardíaca durante otros deportes y te hace sentir como si no estuvieras esforzándote tanto, lo cual significa que podrías hacer más en tu próxima carrera con un menor esfuerzo percibido.

Para descubrir con qué frecuencia recurrir a la recuperación activa y qué tipo elegir, prueba el consejo del Coach Bennett: "Pregúntate si te sentirás mejor o peor haciéndolo". La recuperación activa, al igual que el cross training, no solo brinda beneficios físicos a tus carreras, afirma.

"El cross training se trata del salto emocional o espiritual que obtienes y que te ayuda en tu próxima carrera", explica. "¿Te dio confianza o paz en tu carrera? Eso es lo más importante".