Cross training para ser un mejor corredor

Cómo la recuperación activa mejora tu entrenamiento

Finalmente, las versiones reducidas de tus actividades de cross training favoritas, por ejemplo, un paseo en bicicleta superfácil o una caminata relajante, pueden ayudarte a recuperarte más rápido de una carrera desafiante. Esta recuperación activa te permite obtener ganancias que no obtendrías sentado en el sofá. De hecho, cuando los corredores fueron evaluados antes y después de realizar una recuperación activa o pasiva, el grupo activo pudo correr casi tres veces más que aquellos que simplemente descansaron, según una investigación de la Western State Colorado University.



Un estudio separado publicado en el Journal of Sports Sciences encontró que eso puede deberse a que la recuperación activa después del ejercicio extenuante ayuda a eliminar la acumulación de lactato en la sangre más rápido que la recuperación pasiva, lo que aumenta el flujo sanguíneo a los músculos, ayudándolos a repararse más efectivamente. También se ha demostrado que la recuperación activa reduce la frecuencia cardíaca durante otros deportes y qué tan difícil sientes el trabajo, según una investigación publicada en el Journal of Sports Science and Medicine.