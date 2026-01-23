Una carrera con ritmo, también llamada carrera de umbral, es un entrenamiento de carrera realizado con un esfuerzo sostenido y cómodamente intenso que desafía tu resistencia y eficiencia de ritmo.

Ray señala que muchos entrenadores definen el ritmo de manera diferente, pero la mayoría está de acuerdo en que se encuentra justo por debajo del umbral de lactato, el punto en el que una carrera deja de sentirse sostenible. Las carreras con ritmo empujan ese límite más allá, por lo que los ritmos más veloces se sienten más manejables.

Algunos entrenadores de carreras describen el ritmo controlado como de 25 a 30 segundos por 1.5 km más lento que tu ritmo de 5 km, mientras que otros consideran que está más cerca de tu ritmo de medio maratón, agrega Ray.

Milica McDowell, doctora en fisioterapia y vicepresidenta de operaciones de Gait Happens, define una carrera con ritmo como aquella que te permite estar entre el 75% y el 85% de tu frecuencia cardíaca máxima (FCmáx).

Como no hay una definición universal, muchos runners usan la sensación, como la facilidad con la que pueden mantener una conversación, para guiar el ritmo controlado. Al hacer el esfuerzo por llevar un ritmo controlado, las frases completas deben ser un desafío. "Una carrera suave debería sentirse mucho más relajada que una carrera con ritmo", comenta Ray.

Carreras con ritmo controlado de un vistazo