El mejor equipo de ciclismo Nike para el frío

Hacer ciclismo al aire libre con bajas temperaturas requiere de una preparación de seguridad antes de usar la bicicleta, especialmente cuando se trata de lo que usas.

Cuando te equipas para un viaje frío en bicicleta, es importante usar capas de telas aislantes, transpirables y diseñadas para proteger el cuerpo contra temperaturas adversas. Desde leggings hasta chamarras impermeables, Nike ofrece ropa deportiva diseñada para mantener activos a los ciclistas sin importar la temperatura.

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