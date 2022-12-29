El mejor equipo de ciclismo Nike para el frío

El mejor equipo de ciclismo Nike para bajas temperaturas
Guía de compra
Equípate para tu próximo recorrido invernal con ropa y accesorios de ciclismo aislantes y transpirables de Nike.
Hacer ciclismo al aire libre con bajas temperaturas requiere de una preparación de seguridad antes de usar la bicicleta, especialmente cuando se trata de lo que usas.
Cuando te equipas para un viaje frío en bicicleta, es importante usar capas de telas aislantes, transpirables y diseñadas para proteger el cuerpo contra temperaturas adversas. Desde leggings hasta chamarras impermeables, Nike ofrece ropa deportiva diseñada para mantener activos a los ciclistas sin importar la temperatura.
Encuentra el mejor equipo de ciclismo Nike para bajas temperaturas en esta reseña.
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El mejor equipo Nike para el ciclismo en bajas temperaturas
1. Leggings Nike Therma-FIT
Al aplicar energía en la bicicleta, el cuerpo está obligado a producir calor. La tecnología Nike Therma-Fit retiene ese calor, por lo que estos leggings son una gran opción para mantener la calidez en los recorridos fríos. Encuentra los leggings Nike Therma-FIT con ajustes de tiro medio y alto, y en una variedad de diseños que incluyen prendas con paneles laterales de malla para que salga el sudor.
2. Ropa interior deportiva para la parte de arriba
Una ropa interior deportiva, térmica y de compresión puede ser especialmente útil al desafiar el frío. Esto se debe a que la ropa interior deportiva Nike para la parte de arriba se ajusta al cuerpo y absorbe el sudor. Puede usarse cómodamente sola o debajo de otra ropa. Encuentra ropa interior deportiva Nike Dri-FIT en una variedad de formas que incluyen playeras de manga larga, tops cropped y más.
3. Rompevientos para bajas temperaturas
El viento es un reto que los ciclistas enfrentan comúnmente, incluso en días cálidos. Pero cuando hace frío, las fuertes ráfagas pueden ser dolorosas en verdad para los ciclistas que no están vestidos apropiadamente. La solución: un rompevientos de alta calidad.
Las chamarras Windrunner, por ejemplo, tienen un exterior ligero y repelente al agua, hecho para bloquear el viento y la lluvia. También, muchos rompevientos son fáciles de doblar y guardar.
4. Chamarras para la lluvia
No dejes que la lluvia te detenga de equiparte y salir a la aventura. Muchas chamarras para la lluvia Nike están hechas con tela resistente y repelente al agua, y características clave de diseño (como gorros de protección total y bolsillos con cierre) para evitar que tú y tus artículos básicos se mojen en el recorrido.
5. Sudaderas con y sin gorro
Para hacer ciclismo en temperaturas invernales moderadas, usa una sudadera con o sin gorro, hecha para el rendimiento deportivo. Estilos con diseño de medio o de un cuarto de cierre facilitan ponerse y quitarse la sudadera cuando aumenta la temperatura corporal. Otras características, como los paneles de malla y la tecnología Nike Dri-FIT, evitan que se acumule el sudor.
6. Guantes y mitones
Cuando se hace ciclismo en bajas temperaturas, los dedos quedan expuestos a los vientos hostiles al usar la bicicleta. Asegúrate de cubrir y proteger los dedos de los vientos invernales, usa unos guantes o mitones Nike de alto rendimiento. Busca unos hechos con tela absorbente de sudor y textura adherente para asegurarte de que las manos estén firmes en el manubrio.
7. Mangas y bandas para el brazo
Las mangas y bandas para el brazo añaden una capa adicional de protección y aislamiento. Las mangas y bandas para el brazo Nike están hechas con tecnología de compresión especial y fibras de nylon y spandex para asegurar un ajuste ceñido y con soporte.
Texto: Julia Sullivan