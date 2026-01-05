¿Cuáles son los beneficios del ejercicio para la salud?

Cinco beneficios del ejercicio habitual para el cuerpo y la mente
Salud y bienestar
Descubre los beneficios científicamente probados de la actividad física, desde el bienestar del corazón y el cerebro hasta los efectos positivos en el estado de ánimo, el sueño y la longevidad. Además, descubre cuánto ejercicio necesitas hacer realmente.
El ejercicio regular ofrece poderosos beneficios para la salud física y mental. Fortalece el sistema cardiovascular, mejora la salud metabólica, mejora la salud mental y la función cerebral y favorece el sueño y la longevidad.
"Si el ejercicio pudiera meterse dentro de una píldora, sería el medicamento más recetado del mundo por los numerosos beneficios que tiene para la salud", afirma el doctor Todd Buckingham, jefe de fisiología del ejercicio en Mary Free Bed Sports Rehabilitation.
Incluso un breve movimiento puede mejorar el bienestar emocional, y los beneficios de la actividad física se acumulan rápidamente. A continuación, descubre los beneficios clave del ejercicio para la salud, cuánto necesitas realmente y cómo comenzar de manera segura tu propio programa de fitness.
Resumen: beneficios clave del ejercicio para la salud
- Mejora la salud cardiovascular y el VO₂ máx.
- Reduce la presión arterial y mejora el equilibrio del colesterol LDL/HDL
- Reduce la resistencia a la insulina y reduce el riesgo de diabetes tipo 2
- Ayuda a preservar la densidad mineral ósea y muscular a medida que envejeces
- Mejora la neuroplasticidad, la memoria y la función cognitiva
- Aumenta la actividad del sistema inmunológico y reduce la inflamación
- Mejora la calidad del sueño, la energía y el ritmo circadiano
- Favorece el peso corporal saludable y la longevidad
¿Cuánto ejercicio se necesita?
El movimiento regular se acumula rápidamente. Para obtener beneficios significativos para la salud a partir del ejercicio, la mayoría de los adultos deben apuntar a:
- 150 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada a la semana (por ejemplo, caminar a paso ligero, andar en bicicleta, trotar ligeramente)
- O BIEN, 75 minutos de actividad aeróbica intensa
- Y dos o más sesiones de entrenamiento de fuerza de cuerpo completo semanales
Incluso pequeñas cantidades de movimiento pueden ofrecer los beneficios de la actividad física, especialmente para el estado de ánimo, la energía y la salud metabólica.
Beneficios del ejercicio para la salud física
El ejercicio constante fortalece el corazón, los pulmones y otros sistemas que mantienen tus funciones vitales.
1. Favorece la salud del corazón
Las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte en todo el mundo, pero el ejercicio aeróbico regular es una de las herramientas más eficaces para su prevención.
"El corazón es un músculo más del cuerpo. Si ejercitas el corazón de forma habitual, se fortalecerá", afirmó Buckingham.
Un corazón más fuerte bombea más sangre por latido, lo que disminuye la fuerza en las arterias y ayuda a reducir la presión arterial, un factor clave en la prevención de infartos y accidentes cerebrovasculares.
2. Favorece la salud metabólica y el peso saludable
El ejercicio ayuda al cuerpo a utilizar la glucosa de manera más eficiente, reduciendo la resistencia a la insulina y disminuyendo el riesgo de diabetes tipo 2. También favorece el control saludable del peso aumentando el gasto energético diario.
Según el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK), para aquellas personas con sobrepeso u obesidad, la pérdida de entre el 5 y el 7% de su peso corporal puede reducir significativamente el riesgo de diabetes.
3. Fortalece los huesos y protege contra la osteoporosis
El ejercicio con pesas ayuda a mantener la densidad mineral ósea, que disminuye naturalmente con la edad.
"El ejercicio con peso ejerce una fuerza ascendente y descendente sobre la columna vertebral, y eso es lo que acciona el proceso de formación de los huesos", menciona Brendan Kirk, D.P.T., C.S.C.S., especialista ortopédico certificado.
Actividades como el entrenamiento de fuerza, el trote, subir escaleras, el tenis y el yoga ayudan a reducir el riesgo de osteoporosis.
4. Potencia la función inmunológica
El ejercicio ayuda a las células inmunitarias a circular de forma más eficaz y mejora su capacidad para identificar patógenos, lo que favorece las defensas del organismo.
Un estudio publicado en 2021 en el British Journal of Sports Medicine mostró que las personas que hacían ejercicio con regularidad experimentaban menos complicaciones por COVID-19.
La moderación es importante. Los entrenamientos con cargas extremadamente altas sin descanso pueden debilitar temporalmente la inmunidad.
5. Favorece la longevidad
Los estudios a largo plazo vinculan la actividad física constante con una vida significativamente más larga. El ejercicio para la longevidad ayuda a reducir la inflamación, mantener la salud mitocondrial y mantener el buen estado de los sistemas vitales asociados con el envejecimiento.
Beneficios del ejercicio para la salud mental
El ejercicio mejora el bienestar emocional regulando el estado de ánimo, reduciendo el estrés y favoreciendo la resiliencia mental.
La actividad física regular aumenta los niveles de endorfinas, serotonina y dopamina, sustancias químicas del cerebro relacionadas con la mejora del estado de ánimo y la reducción de la ansiedad. También disminuye los niveles de hormonas del estrés como el cortisol.
Estos cambios pueden ayudar a reducir los síntomas de la depresión y la ansiedad, según la Clínica Mayo.
Beneficios cerebrales y cognitivos
El ejercicio fomenta la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para crecer, adaptarse y mantenerse alerta.
"La actividad física no solo interviene en nuestra salud física, sino que también tiene enormes beneficios para nuestro cerebro", explica Buckingham.
El ejercicio:
- Mejora la memoria y el aprendizaje
- Mejora la función ejecutiva y la concentración
- Disminuye el riesgo de deterioro cognitivo, incluida la enfermedad de Alzheimer
Un estudio del JAMDA publicado en 2025 mostró que la actividad física moderada a vigorosa en cualquier dosis reduce el riesgo de demencia.
Beneficios para el sueño y la energía
La actividad física mejora la calidad del sueño y favorece un ritmo circadiano saludable. El ejercicio regular puede ayudarte a:
- Dormirte más rápido
- Dormir más tiempo
- Aumentar el sueño profundo y reparador
Dormir mejor se traduce directamente en una mejora de la energía durante el día, la concentración y la estabilidad del estado de ánimo.
Funcionalidad diaria y prevención de lesiones
Unos músculos más fuertes y una mejor movilidad ayudan a tu cuerpo a moverse con facilidad y a reducir el riesgo de lesiones.
Sin actividad física, los adultos pueden perder entre un 3 y un 8% de su masa muscular por década a partir de los 30 años, un ritmo que se acelera a partir de los 60.
El entrenamiento de fuerza y el trabajo de movilidad ayudan a mantener el equilibrio, la coordinación y la fuerza funcional, esenciales para mantenerse independiente.
"El fortalecimiento de los músculos puede disminuir el riesgo de caídas", afirma Buckingham. Las caídas son uno de los factores más críticos en la prevención de lesiones para los adultos mayores.
Tipos de ejercicio y sus beneficios
La combinación de actividades garantiza el fortalecimiento de todos los sistemas principales, desde el corazón y los pulmones hasta los músculos y los huesos.
- Ejercicio aeróbico (correr, caminar a paso ligero, andar en bicicleta): mejora la salud cardiovascular, el VO₂ máx. y la salud metabólica
- Entrenamiento de fuerza (pesas, bandas, peso corporal): desarrolla músculo, contribuye a la salud de las articulaciones y aumenta la densidad ósea
- Flexibilidad y movilidad (yoga, estiramientos): mejora el rango de movimiento y reduce el riesgo de lesiones
- Entrenamiento de intervalos de alta intensidad (HIIT): aumenta de manera eficiente la aptitud cardiovascular y la función metabólica
- Entrenamiento de equilibrio y estabilidad: ayuda a prevenir caídas y mejora el control motor
Cómo empezar de forma segura
- Comienza con sesiones pequeñas y manejables (de 10 a 15 minutos).
- Aumenta gradualmente, solo una variable a la vez (intensidad, duración o frecuencia).
- Calienta con 3 a 5 minutos de movimiento ligero.
- Prioriza la forma adecuada durante los ejercicios de fuerza.
- Haz un descanso de 48 horas entre sesiones de fuerza para el mismo grupo muscular.
- Consulta con un médico si tienes una enfermedad crónica o si regresas después de una lesión.
Preguntas frecuentes sobre el ejercicio
¿Cuánto ejercicio se necesita para obtener beneficios para la salud?
¿Se pueden obtener beneficios para la salud al caminar?
¿Es demasiado tarde para empezar a hacer ejercicio?
¿Qué tan rápido notaré los beneficios del ejercicio para la salud?
Es posible que sientas mejoras en el estado de ánimo y la energía de inmediato. Las ganancias de fuerza y músculo suelen comenzar en dos o tres semanas, con cambios visibles después de ocho a 10 semanas. Las mejoras cardiovasculares pueden ocurrir en una semana.
¿Qué pasa si no puedo cumplir con las pautas? ¿Un poco de ejercicio igualmente ayuda?
Totalmente. Incluso las sesiones de 10 minutos pueden mejorar la salud metabólica, el estado de ánimo, la circulación y la movilidad. Más movimiento se traduce directamente en más beneficios.