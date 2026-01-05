¿Cuáles son los beneficios del ejercicio para la salud?

El ejercicio regular ofrece poderosos beneficios para la salud física y mental. Fortalece el sistema cardiovascular, mejora la salud metabólica, mejora la salud mental y la función cerebral y favorece el sueño y la longevidad.

"Si el ejercicio pudiera meterse dentro de una píldora, sería el medicamento más recetado del mundo por los numerosos beneficios que tiene para la salud", afirma el doctor Todd Buckingham, jefe de fisiología del ejercicio en Mary Free Bed Sports Rehabilitation.

Incluso un breve movimiento puede mejorar el bienestar emocional, y los beneficios de la actividad física se acumulan rápidamente. A continuación, descubre los beneficios clave del ejercicio para la salud, cuánto necesitas realmente y cómo comenzar de manera segura tu propio programa de fitness.