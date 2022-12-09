La mejor ropa de entrenamiento de Nike para el gimnasio de pies a cabeza
Guía de compra
Desde prendas para la parte superior absorbentes de sudor hasta capas base de compresión, la ropa para el gimnasio de Nike te puede ayudar a sentir comodidad y que todo está listo para cualquier entrenamiento.
La ropa de entrenamiento para el gimnasio te permite comenzar a entrenar o ponerte a sudar. La mejor ropa para un entrenamiento en el gimnasio se basa en materiales absorbentes de sudor, ventilación suficiente y costuras que no generen distracciones.
Esta ropa para el gimnasio de Nike satisface tanto a los levantadores de pesas como a los amantes del ejercicio cardiovascular. Descubre la mejor ropa de entrenamiento de Nike para hombre y mujer.
La mejor ropa de entrenamiento de Nike para el gimnasio
1. Playeras sin mangas y camisetas de tirantes Nike Dri-FIT
Las camisetas de tirantes vienen en una variedad de estilos, desde un ajuste cropped hasta una delgada espalda deportiva con correas. Todas poseen materiales Nike Dri-FIT, que absorben el sudor para mantenerte fresco y seco durante los entrenamientos más intensos.
Varias camisetas de tirantes están confeccionadas con un 75 a 100 por ciento de fibras de poliéster reciclado y telas extremadamente suaves. Elige entre una camiseta de tirantes de ajuste slim con tela perforada para mantenerte fresco u opta por un jersey holgado y sedoso.
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2. Playeras Nike Sportswear
Tu playera de entrenamiento favorita puede tener diferentes formas. Las playeras de manga corta Nike Sportswear van desde estilos top cropped hasta oversize. Cuentan con diseños únicos y dinámicos, algunas presentan un Swoosh clásico y otras, gráficos llamativos y brillantes como el arcoíris.
Elige playeras Sportswear con tecnología Dri-FIT para tus entrenamientos más intensos o una combinación de materiales completamente sustentables, como el algodón orgánico y el poliéster reciclado, para esos días tranquilos de recuperación.
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3. Playeras de manga larga Nike Dri-FIT ADV
Explora más allá de la mecánica Dri-FIT estándar con estas playeras de manga larga de Nike. La tecnología Nike Dri-FIT ADV combina una tela absorbente de humedad con una confección de diseño avanzado para mantener la transpirabilidad y comodidad.
Las playeras de manga larga con ajuste slim no se olvidan los detalles de diseño intrincados. Su tela de nylon, poliéster y spandex incluye también gradientes de malla transpirable en los hombros, las mangas y los laterales para que el aire fluya y mantengas la frescura. O úsala como una capa base de compresión que funciona como una parte superior de recuperación después de un entrenamiento particularmente agotador.
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4. Shorts Nike Pro Dri-FIT
Los shorts de ciclismo de tiro alto son ideales para cualquier entrenamiento HIIT, gracias a la pretina que no se desliza y la entrepierna de 18 cm que evita que la tela se mueva de su lugar mientras haces sentadillas y estocadas. La tela Dri-FIT de poliéster y spandex absorbe el sudor sin importar qué tan intenso sea tu entrenamiento.
Los shorts ligeros de compresión son también efectivos como una capa base para un entrenamiento en el gimnasio. Diseñados para mantenerte fresco y seco, cuentan con malla en todas partes, incluido un refuerzo de malla de doble capa en la parte delantera para un flujo de aire máximo. Las costuras planas minimizan la picazón y la incomodidad.
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5. Leggings y mallas Nike Pro Dri-FIT
Los leggings y las mallas son un básico del gimnasio. La línea Nike Pro Dri-FIT cuenta con una tela de gran elasticidad, transpirable y compresiva que se mueve contigo mientras te estiras, te desplazas y corres. La malla en las pantorrillas mantiene la frescura durante un entrenamiento de máxima intensidad. Elige puños de 18 o 20 cm de largo para permitir que tus tobillos respiren y luce tu calzado de gimnasio favorito.
O bien usa las mallas Nike Pro de 3/4 debajo de cualquier par de shorts para una mayor sujeción compresiva y calidez para los entrenamientos más fríos al aire libre. Una combinación de poliéster y spandex absorbe el sudor, y la tela de malla adicional en el refuerzo añade transpirabilidad.
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6. Bra deportivo de alta sujeción Nike Alpha
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7. Calcetines de entrenamiento acolchados Nike Everyday Plus
Diseñados para el entrenamiento, los calcetines Nike Everyday Plus cuentan con amortiguación adicional debajo del talón y el antepié para brindar comodidad en cada levantamiento, empuje y tracción. Y una banda en el arco proporciona soporte en la planta del pie. El material Dri-FIT (algodón, poliéster y spandex) mantiene tus pies secos y evita que la humedad se acumule en tu calzado. Elige entre largos hasta el tobillo o invisibles.
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Calzado de entrenamiento Nike Metcon
Gracias al ancho, el talón plano y la placa interior que ayudan a aumentar la estabilidad, este calzado de entrenamiento es ideal para entrenamientos como el levantamiento de pesas. Las ranuras en la suela brindan una flexión natural del antepié, y la parte superior está confeccionada con revestimientos de malla para brindar un mayor flujo de aire a medida que los pies entran en calor.
Los cordones se mantienen en su lugar gracias a los cierres por contacto, y la espuma Nike React en la parte de abajo brinda una amortiguación adicional. La goma envuelve el arco, y añade una mejor pisada y un mayor agarre para las escaladas con cuerda.
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9. Nike Air Zoom Pegasus
Si bien no querrás usar un calzado para correr para levantar pesas, sin dudas puedes confiar y usarlo en el gimnasio. Opta por Nike Air Zoom Pegasus cuando hagas cardio en una cinta de correr. El icónico Nike Air Zoom Pegasus es ligero con una malla diseñada estratégicamente (más fuerte y flexible que una malla regular) para aumentar la transpirabilidad.
Las unidades Air Zoom dobles en el antepié y el talón proporcionan amortiguación en cada paso. La lengüeta está separada de la parte superior del calzado, lo que se adapta mejor a las diferentes formas de pie. La suela presenta ranuras de goma para brindarte el ajuste necesario.
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Texto: Emily Shiffer