¿Deberías ejercitar si te aqueja una enfermedad?

"La decisión de ejercitarte o no mientras no te encuentras bien o te estás recuperando de una enfermedad depende del tipo de enfermedad y la gravedad de los síntomas", dice Anjali Bharati, doctora en medicina osteopática, médica de emergencia en Lenox Health Greenwich Village en la ciudad de Nueva York.

Por lo general, ejercitarte si los síntomas se sitúan por encima del cuello es seguro e incluso puede ser beneficioso. "Si tienes síntomas de las vías respiratorias altas, como tos leve o goteo nasal, salir a caminar o trotar puede hacer que te sientas mejor. Puede despejar la sinusitis y aliviar la congestión nasal", dice Bharati.

Sin embargo, si te diagnosticaron COVID-19 o si los síntomas incluyen fiebre, dolor corporal, dificultad para respirar, debilidad o mareos, pon en pausa el entrenamiento para darle tiempo al cuerpo para que se recupere.

Una de las mayores preocupaciones respecto al ejercicio físico cuando el cuerpo se enferma son los riesgos que puede implicar para el corazón, dice Dennis Cardone, doctor en medicina osteopática, especialista en medicina deportiva y jefe de la división de atención primaria de medicina deportiva en NYU Langone Health. Los expertos creen que hacer ejercicio físico cuando se está enfermo, especialmente si la enfermedad es COVID-19, puede aumentar el riesgo de desarrollar miocarditis, una infección viral del músculo cardíaco.

De acuerdo con la Clínica Mayo, la miocarditis puede reducir la habilidad del corazón para bombear sangre. Esto provoca que este órgano trabaje a un ritmo acelerado o irregular y produce dolor pectoral, falta de aire y fatiga. En casos severos, la miocarditis puede causar un paro cardíaco repentino, incluso en atletas jóvenes, indica el Blanchard Valley Health System. Piensa en ello: cuando una enfermedad se instala, el cuerpo tiene que encargarse de muchas cosas. Agregar ejercicio físico a todos esos elementos estresantes probablemente te hará sentir peor.

Cuando te ejercitas, el cuerpo usa energía, agua y electrolitos para alimentar el corazón, los pulmones y los músculos. Pero un cuerpo enfermo ya está consumiendo mucha energía, agua y electrolitos para combatir la enfermedad. Entrenar cuando el cuerpo está menguado solo generará más fatiga y deshidratación, dice Bharati. Esto va a retrasar la recuperación.

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