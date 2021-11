¿Cada cuántos kilómetros hay que sustituir el calzado de running?

Todo calzado se desgasta con el tiempo, pero hay algunas cosas que puedes hacer para cuidar bien de tu par favorito y hacer que dure más.

Compra un calzado diseñado para tu estilo de entrenamiento específico. Compra un calzado de trail running para correr fuera de la carretera, un calzado de atletismo para la pista y un calzado de carretera para correr por el pavimento.

Compra un calzado que se adapte a los pies y a tus necesidades biomecánicas. Busca características de estabilidad si tienes sobrepronación o infrapronación, y compra calzado con más amortiguación si lo necesitas.

Usa el calzado solo para correr. No uses tu calzado de running para levantar pesas, tomar clases de spinning o hacer recados. Reserva el kilometraje para tus carreras de entrenamiento.

Rota tu calzado. Un estudio de febrero de 2015 publicado en la Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports descubrió que tener varios pares de calzado para no usar nunca los mismos en días consecutivos puede alargar la vida del equipo.

Mantén tu calzado seco y ventilado. Guarda tu calzado en el interior de tu casa (no en el patio ni en el auto) y, si se moja, introduce papel de periódico en su interior. Intenta no correr con tu calzado si está frío o mojado.

Para más ideas, consulta las 12 maneras de extender la vida útil del calzado de running de Nike.