¿Debes hacer cardio antes o después del entrenamiento con pesas?

Los entrenamientos que incluyen tanto ejercicio aeróbico como entrenamiento de resistencia pueden ser eficaces para trabajar varios grupos musculares en una sola sesión, lo que te convierte en un atleta más completo. Pero una gran pregunta en el entrenamiento híbrido es: ¿deberías hacer cardio antes o después de levantar pesas?

Depende en gran medida de tus objetivos, por ejemplo, si te centras en la pérdida de grasa, en el aumento de la masa muscular o en el rendimiento. Incluso podrías considerar la opción de entrenar dos veces al día, es decir, hacer un entrenamiento completo al iniciar el día y luego otro entrenamiento completo más tarde. Que esto sea viable para ti depende en gran medida de otros factores, como tu horario, nivel de condición física y preferencias de entrenamiento.

Tal vez la opción más adecuada sea hacer entrenamientos de fuerza y alternar con días de cardio. Independientemente de cómo acomodes estos entrenamientos en tu horario, es importante que hagas ambos de forma rutinaria.