Cómo elegir un bra deportivo

Un bra deportivo que ofrece comodidad y sujeción marca la diferencia a la hora de entrenar. Y saber cómo elegirlo es clave para encontrar el ajuste perfecto para tu entrenamiento.

Existe una gran variedad de bras deportivos en el mundo fabricados con diferentes características en función de los niveles de esfuerzo y la sensación deseada. Nike ofrece diferentes modelos de bras deportivos:

Si buscas el mejor bra de sujeción para entrenamientos de intensidad alta, prueba el Nike Rival , que cuenta con aros flexibles y un cómodo relleno.

, que cuenta con aros flexibles y un cómodo relleno. Nike Swift ofrece a las personas que corren un excelente soporte, lo que ayuda a reducir el movimiento de los tejidos para que puedas concentrarte en el trayecto.

ofrece a las personas que corren un excelente soporte, lo que ayuda a reducir el movimiento de los tejidos para que puedas concentrarte en el trayecto. Nike Universa es una gran opción si planeas un entrenamiento de intensidad alta y quieres un bra que no muestre el sudor.

es una gran opción si planeas un entrenamiento de intensidad alta y quieres un bra que no muestre el sudor. Para las atletas con la mentalidad ganadora, el Nike Swoosh bra es la mejor opción. Cobertura máxima con sujeción para cada movimiento.

es la mejor opción. Cobertura máxima con sujeción para cada movimiento. Nike Pro Seamless es una opción perfecta para ti cuando te mueves mucho. Te ayuda a sentir seguridad durante el entrenamiento al mostrar tu progreso en lugar de las costuras.

es una opción perfecta para ti cuando te mueves mucho. Te ayuda a sentir seguridad durante el entrenamiento al mostrar tu progreso en lugar de las costuras. Si buscas un bra con cobertura mínima, elige el Nike Indy , una opción elegante, pero con sujeción que ofrece mucha libertad de movimiento y un ajuste favorecedor.

, una opción elegante, pero con sujeción que ofrece mucha libertad de movimiento y un ajuste favorecedor. Nike Zenvy te permite estirarte libremente y con suavidad, gracias a su tejido InfinaSoft.

Recuerda que el bra deportivo adecuado debe ajustarse con comodidad y permitir movimientos flexibles. Un bra deportivo con el ajuste incorrecto podría rozar tu piel, no mantenerse en su sitio o restringir tus movimientos alrededor de la caja torácica.

Usa esta guía para obtener consejos sobre cómo elegir un bra deportivo.