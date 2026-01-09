Cómo elegir el bra deportivo adecuado
Guía de compra
Los bras deportivos Nike satisfacen una gran variedad de necesidades de las atletas. Echa un vistazo a la selección destacada.
Un bra deportivo que ofrece comodidad y sujeción marca la diferencia a la hora de entrenar. Y saber cómo elegirlo es clave para encontrar el ajuste perfecto para tu entrenamiento.
Existe una gran variedad de bras deportivos en el mundo fabricados con diferentes características en función de los niveles de esfuerzo y la sensación deseada. Nike ofrece diferentes modelos de bras deportivos:
- Si buscas el mejor bra de sujeción para entrenamientos de intensidad alta, prueba el Nike Rival, que cuenta con aros flexibles y un cómodo relleno.
- Nike Swift ofrece a las personas que corren un excelente soporte, lo que ayuda a reducir el movimiento de los tejidos para que puedas concentrarte en el trayecto.
- Nike Universa es una gran opción si planeas un entrenamiento de intensidad alta y quieres un bra que no muestre el sudor.
- Para las atletas con la mentalidad ganadora, el Nike Swoosh bra es la mejor opción. Cobertura máxima con sujeción para cada movimiento.
- Nike Pro Seamless es una opción perfecta para ti cuando te mueves mucho. Te ayuda a sentir seguridad durante el entrenamiento al mostrar tu progreso en lugar de las costuras.
- Si buscas un bra con cobertura mínima, elige el Nike Indy, una opción elegante, pero con sujeción que ofrece mucha libertad de movimiento y un ajuste favorecedor.
- Nike Zenvy te permite estirarte libremente y con suavidad, gracias a su tejido InfinaSoft.
Recuerda que el bra deportivo adecuado debe ajustarse con comodidad y permitir movimientos flexibles. Un bra deportivo con el ajuste incorrecto podría rozar tu piel, no mantenerse en su sitio o restringir tus movimientos alrededor de la caja torácica.
Usa esta guía para obtener consejos sobre cómo elegir un bra deportivo.
Haz coincidir la actividad con el impacto
Los bras Nike ofrecen todos los niveles de sujeción. Ten en cuenta la siguiente información a la hora de decidir cuál es el nivel de sujeción adecuado para tus necesidades, que puede variar según tu entrenamiento.
Bras deportivos de alta sujeción
Los ejercicios de alto impacto, como correr, saltar o empujar un trineo, implican grandes movimientos. Este tipo de ejercicio requiere un bra deportivo de alto impacto, que está diseñado para sujetar y contener los senos para limitar la cantidad de movimiento. Al limitar el dolor de pecho y las posibles distracciones, los bras deportivos de sujeción alta son perfectos para el tenis, el básquetbol y el HIIT.
Los bras deportivos Nike Dri-FIT de alta sujeción cuentan con tirantes anchos, cierres de seguridad en la espalda y copas con soporte. Este tipo de enfoque ayuda a evitar los roces y que el bra lastime la piel.
Si tus senos son grandes, puedes elegir bras deportivos de media o alta sujeción, incluso para hacer ejercicios de bajo impacto. La sujeción adicional ofrece compresión y cobertura para darte comodidad y soporte mientras ejercitas.
Bras deportivos de media sujeción
Para ejercicios de medio impacto, elige un bra deportivo de media sujeción. Los ejercicios de medio impacto pueden incluir ciclismo, remo o entrenamiento de fuerza. Estos tipos de ejercicio siguen requiriendo una sujeción multidireccional y compresión, pero menor a la que ofrecen los bras deportivos de alta sujeción.
Los bras deportivos Nike Dri-FIT de media sujeción están confeccionados con una tela suave y lisa, con suficiente sujeción para mantener todo en su lugar. Este tipo de bra es ideal para tallas de copa más pequeñas, aunque quienes tienen el busto más grande podrían preferir el uso de un bra deportivo de media sujeción para ejercicios de bajo impacto y así aprovechar la sujeción adicional.
Bras deportivos de baja sujeción
Los ejercicios de bajo impacto, como pilates, yoga o levantamiento de pesas implican menos movimiento. Por esta razón, es adecuado el uso de un bra deportivo con baja sujeción.
Los bras deportivos Nike Dri-FIT de baja sujeción son ligeros, cómodos y adecuados para el uso diario, incluso si no estás entrenando. Una tela suave y transpirable debe estirarse para moverse junto contigo.
Encuentra la talla de bra adecuada para ti
Encontrar el ajuste correcto del bra deportivo es fundamental para tu comodidad. Obtén más información sobre cómo medir tu talla de bra.