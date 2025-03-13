Cómo medir tu bra deportivo Nike

Cómo tomar las medidas para saber tu talla de bra deportivo Nike
Guía de compra
Una diseñadora técnica de bras deportivos Nike explica cómo tomar las medidas de tu talla y determinar el mejor ajuste.
Para un gran número de atletas el bra deportivo es una parte fundamental de todo atuendo de entrenamiento. Esto se debe a que un bra deportivo es uno de los artículos de ropa más técnicos que puede tener cualquier atleta, explicó Tara Sweeney, una diseñadora técnica de bras deportivos Nike.
Sin embargo, el ajuste perfecto es algo más que solo medidas. "Encontrar el bra deportivo perfecto consiste en conseguir el equilibrio entre la comodidad y la sujeción para el tamaño y firmeza del busto, el tipo de cuerpo y las actividades que vas a realizar", comentó Sweeney.
Para conocer más sobre cómo encontrar el ajuste adecuado, Sweeney explicó cómo calcular la talla de bra.
Cómo medir tu talla de bra deportivo de Nike
De acuerdo con Sweeney, para que puedas tomar por tu cuenta las medidas de un bra deportivo Nike correctamente, debes usar un bra de lencería sin forro que deje un poco de separación entre los senos.
Encuentra tu talla de bra
Encuentra tu talla de bra con este cuestionario de dos pasos. Antes de comenzar, ponte un bra sin forro que sujete tu forma natural, no uses un bralette ni un bra con almohadillas.
Primero, mide debajo del busto
Mide alrededor del contorno inferior del bra, justo debajo del busto. La cinta métrica debe sentirse cómoda. Redondea a la medida más próxima. Si no tienes una cinta métrica, utiliza una agujeta y una regla. Sigue las instrucciones anteriores. Coloca el cordón en una superficie plana y mide con la regla.
Segundo, mide la copa
Con la cinta métrica paralela al suelo, ponla sobre el punto de mayor volumen del busto. Mide desde el centro del pecho hasta donde termina el tejido mamario en el costado (donde debe quedar una varilla). Redondea a la medida más próxima.
Tu talla de bra Nike
De acuerdo con tus respuestas, esta es la talla de bra que creemos es la mejor para ti.
Tres formas de saber si el ajuste del bra deportivo es adecuado
Para garantizar que el ajuste del bra es perfecto, en el probador (o en tu propia casa), haz esta prueba rápida de tres pasos.
1. Comprueba la tensión del contorno
Cuando se trata de funcionalidad, el contorno inferior de un bra deportivo es el MVP de la prenda, señala Sweeney. Para determinar el ajuste adecuado, comprueba si puedes meter cómodamente dos dedos en el contorno mientras lo traes puesto. Estos son algunos consejos adicionales:
El bra es quizá muy grande si el contorno se mueve hacia arriba y la zona de la copa queda sin sujeción y suelta cuando levantas los brazos.
El bra es quizá muy pequeño si el contorno se siente tan apretado que es difícil respirar profundamente y moverte con libertad.
2. Revisa las correas
Es posible que el bra te quede grande si constantemente sientes que necesitas ajustar los tirantes o si estas están muy lejos de los hombros. Es posible que te quede pequeño si las correas ejercen presión en el cuello y hay un corte excesivo (y visible) o si se hunden en los hombros.
Si el contorno de debajo del pecho se mantiene en su sitio cuando levantas los brazos, llevas el ajuste correcto. Las correas deben estar seguras, pero sin pellizcar.
Más de la mitad de las mujeres tienen pechos asimétricos. "Los tirantes regulables son una forma útil que permite personalizar el ajuste de un bra deportivo, pero Sweeney recomienda que el ajuste de estos no sirva para arreglar un bra deportivo que no ajusta bien en otras zonas, como "que la copa quede muy grande o que el contorno esté muy suelto".
3. Simula la actividad que planeas hacer con el bra
Un bra debe ayudarte a sentirte con más seguridad y cómoda en tu actividad o deporte. La mejor forma de comprobarlo, comentó Sweeney, es reproducir los movimientos que harás cuando lo uses, ya sea al realizar tu flow de yoga favorito o al hacer una serie de sentadillas. La forma en que tu bra deportivo se ajusta y mueve contigo debe ser tan personal como tú.
Encuentra la mejor talla de bra: factores adicionales de ajuste que debes considerar
Aunque el ajuste de los tirantes y el contorno suelen ser las señales más claras de que un bra se ajusta correctamente, hay otros indicadores que permiten detectar una talla incorrecta, aclaró Sweeney.
Un bra muy pequeño con frecuencia presenta estas características:
- Tiene una zona de escote o de axilas que hace que el busto se asome o sobresalga de los costados del bra.
- Presenta una zona de escote o de axilas que queda muy abajo en el cuerpo.
- Tiene una zona de copas muy pequeña, con lo que el contorno inferior puede subirse y quedar en la parte inferior del busto, en lugar de quedar justo debajo del tejido mamario.
Un bra muy grande con frecuencia presenta estas características:
- Muestra un exceso de tela que se abulta o junta en la zona de la copa.
- Tiene una zona de escote o de axilas muy alta, posiblemente rozando el cuello o la axila y provocando roces.
- No proporciona ningún tipo de compresión o sujeción o permite que el busto se mueva demasiado.
Encuentra el bra deportivo Nike perfecto para ti
Hay tres tipos principales de bras deportivos Nike. Obtén más información sobre sus características para decidir cuál es el adecuado para ti.