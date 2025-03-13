Cómo medir tu bra deportivo Nike

Para un gran número de atletas el bra deportivo es una parte fundamental de todo atuendo de entrenamiento. Esto se debe a que un bra deportivo es uno de los artículos de ropa más técnicos que puede tener cualquier atleta, explicó Tara Sweeney, una diseñadora técnica de bras deportivos Nike.

Sin embargo, el ajuste perfecto es algo más que solo medidas. "Encontrar el bra deportivo perfecto consiste en conseguir el equilibrio entre la comodidad y la sujeción para el tamaño y firmeza del busto, el tipo de cuerpo y las actividades que vas a realizar", comentó Sweeney.

Para conocer más sobre cómo encontrar el ajuste adecuado, Sweeney explicó cómo calcular la talla de bra.