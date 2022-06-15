El método sin complicaciones para cuidar tu ropa de entrenamiento

Cómo limpiar la ropa deportiva sucia sin complicarte la vida
Cuidado de los productos
La ropa de entrenamiento de alto rendimiento necesita un poco más de cuidado. Sigue estos sencillos pasos para mantener tu ropa deportiva limpia y con un olor fresco.
Cuando lo das todo en un entrenamiento, puedes esperar beneficios inmediatos, como reducir tu ansiedad y dormir mejor. Pero también debes esperar llevarte a casa un conjunto de ropa de entrenamiento sudada y maloliente que necesita de toda tu atención. Esto es especialmente cierto si usas ropa de entrenamiento fabricada con telas de alto rendimiento, como las de tipo sintético que absorben la humedad, que necesitan cuidado especial al momento del lavado.
A continuación te explicamos cómo mantener tu ropa de entrenamiento muy limpia, incluidos consejos para darle el mejor cuidado en la lavandería.
La limpieza habitual es lo mejor
Lo primero es lo primero, si quieres maximizar la vida útil de tu ropa de entrenamiento, tendrás que crear una rutina. Un cuidado adecuado requiere lavados frecuentes y darle atención adicional a las prendas más sucias.
Lava los bras deportivos, los shorts y las mallas después de cada uso, ya que la ingle y la zona debajo del pecho son susceptibles de sufrir infecciones por hongos. Tu calzado deportivo también puede albergar bacterias dañinas, así que limpia la plantilla si es extraíble y mete los calcetines en la lavadora. Y mientras que una playera de algodón puede volver a usarse un par de veces si no está sudada, las telas sintéticas pueden llegar a ser imanes para las bacterias. Empiezan a apestar más rápido y deben lavarse después de cada uso.
Cómo lavar tu ropa de entrenamiento sucia
1.Ventila inmediatamente tu ropa sudadaDejar la ropa de entrenamiento metida en la mochila o en la bolsa del gimnasio puede provocar la formación de moho y provocar olores desagradables. Cuando llegues a casa después del entrenamiento, cuelga inmediatamente la ropa que usaste hasta que esté seca o hasta que vayas a lavarla.
2.Separa tu ropa para lavarMantén las telas similares en la misma carga de ropa para lavar. Separa las playeras de algodón y las toallas de gimnasio de los shorts o leggings de entrenamiento sintéticos. No lo olvides, porque la pelusa del algodón se pegará a tu ropa deportiva. También debes mantener separadas las telas pesadas, como el denim, y todo lo que tenga botones o cierres. Estos elementos pueden causar más abrasión y dañar las telas delicadas de tu ropa deportiva.
3.Dale la vuelta a la ropa de entrenamientoDeja que la lavadora acceda a las superficies más propensas a las bacterias de tu ropa poniendo las partes de abajo, las camisetas y la ropa interior al revés antes de meterlas en la lavadora. Esto ayudará a maximizar la eficacia de tu lavadora, ya que las bacterias que causan los malos olores se acumulan más en el interior de tu ropa.
4.Remoja la ropa en vinagre antes de lavarlaSi tienes problemas para eliminar los olores que retiene tu ropa incluso después del lavado, intenta sumergirla en una mezcla de una parte de vinagre blanco destilado y cuatro partes de agua fría. Déjalas sumergidas durante 20-30 minutos mientras la solución hace su trabajo. El ácido del vinagre desbloqueará los aceites, la suciedad y las bacterias de la tela de tu ropa de entrenamiento, para que tu lavadora pueda hacer un mejor trabajo y eliminar toda la suciedad.
5.Usa la cantidad correcta de detergenteSi tu ropa está muy sucia, puede ser tentador usar más detergente. Pero esto no hará que tu ropa de entrenamiento esté más limpia. De hecho, hará que el jabón se acumule en las fibras de tu ropa, lo que atraerá nuevas bacterias causantes de olores y tu ropa empezará a oler más rápidamente. Para evitar este problema, usa un poco menos de detergente del que usarías para tu ropa normal. También es recomendable utilizar detergente en polvo para cuidar adecuadamente las prendas Nike Dri-FIT.
6.Agrega bicarbonato de sodio o un potenciador de lavado para reducir los oloresAgregar entre un cuarto y media taza de bicarbonato de sodio a la carga de ropa ayudará a neutralizar los ácidos que causan el mal olor. Incluso puedes espolvorear un poco de bicarbonato de sodio en tu calzado deportivo si no es lavable para ayudar a reducir los olores. Otra opción es comprar un potenciador de lavado especialmente diseñado para la ropa deportiva. Estos tienen agentes que eliminan los olores y se pueden agregar en el mismo compartimento que usas para el detergente.
7.Evita el suavizante y los pañitos suavizantes para secadoraEl suavizante de telas deja un residuo en tu ropa de entrenamiento que se convierte en un pegamento para las bacterias que causan olores, especialmente cuando se acumula. Esto hace más difícil que el agua y el detergente consigan limpiar tu ropa. Del mismo modo, los pañitos suavizantes para secadora pueden obstruir los tejidos, dificultando la penetración del detergente. Si quieres mantener la suavidad de tu ropa de entrenamiento contra tu piel, considera el uso de bolas para secadora, que suavizan la ropa y evitan las arrugas.
8.Lava con agua fría en ciclo suaveNo es recomendable que la lavadora golpee demasiado las telas delicadas de las prendas de alto rendimiento ni tampoco exponerlas a un calor elevado, ya que ello podría destruir las fibras. Para mantener la eficacia de tu ropa deportiva durante más tiempo, lávala en agua fría y opta por un ciclo suave.
9.Seca con aire si es posiblePara prolongar la vida de tu ropa de entrenamiento sintética, utiliza el ajuste de calor más bajo de tu secadora o seca tu ropa con aire por completo. El calor puede exacerbar los olores, dañar la tela, causar encogimiento o alteraciones de la forma, crear más estática y debilitar la potencia del elástico. Puedes meter la ropa de algodón en la secadora, pero asegúrate de que las telas de alto rendimiento, como Nike Dri-FIT, no estén expuestas a altas temperaturas.
Preguntas frecuentes: lavado de la ropa deportiva sucia
¿Por qué el sudor hace que mi ropa huela mal?
¿Qué ocurre cuando te quedas con la ropa sudada?
¿La ropa de entrenamiento puede meterse en la secadora?
¿El calzado deportivo puede lavarse en la lavadora?
¿Qué es el lavado profundo o "stripping" y cómo funciona con la ropa para el gimnasio?
El stripping es una tendencia popular de limpieza en la que se sumerge la ropa en una mezcla de bórax, detergente, bicarbonato de sodio y agua tibia o caliente durante un máximo de 12 horas para darle una limpieza profunda. El stripping puede ser una forma de limpiar en profundidad la ropa deportiva excesivamente sudada y eliminar la suciedad, pero toma mucho tiempo y no es necesario aplicarlo como rutina diaria.