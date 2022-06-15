El método sin complicaciones para cuidar tu ropa de entrenamiento

Cuando lo das todo en un entrenamiento, puedes esperar beneficios inmediatos, como reducir tu ansiedad y dormir mejor. Pero también debes esperar llevarte a casa un conjunto de ropa de entrenamiento sudada y maloliente que necesita de toda tu atención. Esto es especialmente cierto si usas ropa de entrenamiento fabricada con telas de alto rendimiento, como las de tipo sintético que absorben la humedad, que necesitan cuidado especial al momento del lavado.

A continuación te explicamos cómo mantener tu ropa de entrenamiento muy limpia, incluidos consejos para darle el mejor cuidado en la lavandería.