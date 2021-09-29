Guía del corredor para usar shorts de compresión
Guía del producto
A muchos corredores les encanta la sensación de comodidad y estabilidad que brindan los shorts de compresión.¿Cuáles son sus beneficios, cómo funcionan y cuál es la forma correcta de usarlos?
Los shorts de compresión ofrecen beneficios únicos para los corredores.Agregar un par a tu repertorio de equipo de running puede mejorar la comodidad y reducir las rozaduras, lo que contribuye a mejorar el rendimiento.Algunos atletas incluso consideran que los shorts de compresión ayudan a reducir el riesgo de lesiones, a estabilizar las articulaciones y a mejorar la recuperación después del entrenamiento.
Pero a los corredores les surgen varias preguntas: ¿cómo funcionan los shorts de compresión?¿Cómo se usan?¿Existe una forma correcta e incorrecta de correr?¿Qué son exactamente los shorts de compresión?Deja que te ayudemos a llegar al fondo del asunto.
¿Qué son los shorts de compresión?
Los shorts de compresión son prendas elásticas que contienen un gradiente de compresión para adaptarse a la forma de tu cuerpo y aplicar presión a tus glúteos, cuádriceps e isquiotibiales.A pesar de parecer unos shorts deportivos normales, los shorts de compresión han sido diseñados para aplicar una presión mecánica sobre el cuerpo con el fin de estabilizarlo, darle soporte y comprimirlo.Esa es la razón por la que son muy populares entre los corredores.
Los mejores shorts de compresión están confeccionados de una combinación de poliéster y spandex.Estos materiales son duraderos, ligeros, absorbentes de sudor y con soporte.La primera vez que te pones unos shorts de compresión, deben sentirse ajustados.Esto es necesario.Los shorts holgados no aplicarán una compresión suficiente ni te ofrecerán los beneficios previstos.
¿Cuáles son los beneficios de la compresión para los corredores?
Al ejercer presión sobre los músculos, la compresión aumenta el flujo sanguíneo y envía más nutrientes a los músculos, dándoles más de lo que necesitan para rendir al máximo durante la actividad extenuante.Pero la compresión puede ofrecer otros beneficios al correr.
Correr con shorts de compresión te da un estilo más aerodinámico.El estilo aerodinámico creado por los shorts lisos y ajustados reduce la resistencia.Según un estudio publicado en la revista Medicine & Science in Sports and Exercise, "una pequeña reducción de la resistencia aerodinámica" puede dar como resultado un aumento del rendimiento.Esto es especialmente beneficioso en los deportes de alta velocidad, como el running.
La elasticidad de los shorts de compresión también puede proporcionar apoyo a los movimientos articulares.Un ensayo clínico publicado en el Journal of Sports Science concluyó que la elasticidad de la ropa de compresión podría aumentar la torsión de flexión y extensión, y "ayudar a los isquiotibiales a controlar la pierna al final de la fase de balanceo en el sprint."Los investigadores también descubrieron que los shorts de compresión reducían la fuerza de impacto.
Este estudio destaca las posibles ventajas que ofrecen los shorts de compresión.Las articulaciones reciben un mayor soporte a lo largo de los movimientos para rendir mejor, mientras que la fuerza de impacto se reduce para limitar el riesgo de lesiones.
Por último, los shorts de compresión ayudan a regular la temperatura corporal.Por ejemplo, la tecnología Nike Dri-FIT mueve la humedad y el sudor de la piel hacia la prenda, donde se evapora.La mejora de la termorregulación puede aumentar el rendimiento deportivo.Cuando la temperatura aumenta, el cuerpo tiene que esforzarse más para enfriarse, lo que requiere una energía que se utilizaría mejor en tu deporte.
¿Cómo funcionan los shorts de compresión?
Los shorts de compresión ejercen una suave presión sobre los tejidos subyacentes.Esta presión acelera el flujo sanguíneo venoso, que es el envío de sangre desoxigenada de vuelta al corazón.La sangre que va del corazón a los músculos está oxigenada y llena de nutrientes, proporcionando exactamente lo que los músculos necesitan durante el ejercicio.Al mejorar la circulación y el flujo sanguíneo, estos shorts pueden dar lugar a una mayor resistencia, un aumento de la fuerza y una recuperación más rápida.
Pero, ¿cuáles son los mecanismos clave que impulsan estos beneficios?El uso de shorts con compresión puede ayudar a lo siguiente:
- Filtrar la acumulación de ácido láctico en los músculos
- Aumentar la producción de trifosfato de adenosina (ATP), la energía utilizada por los músculos para el movimiento
- Aumentar el flujo linfático para eliminar los productos de desecho y reducir la hinchazón
- Minimizar la oscilación muscular, las vibraciones que recorren el cuerpo en caso de impacto, y que provocan daños musculares y microtraumatismos
- Proporcionar comodidad aliviando los síntomas asociados al dolor muscular de aparición tardía (DOMS por sus siglas en inglés).
¿Correr con shorts de compresión es adecuado para ti?
Decidir si debes usar shorts de compresión mientras corres es una cuestión de preferencia personal.Pero algunos de sus supuestos beneficios son difíciles de ignorar.
Ventajas
- Mejoran la circulación y reducen la hinchazón
- Mejoran la aerodinámica
- Dan soporte a las articulaciones y reducen el impacto
- Aumentan la termorregulación
Muchos atletas consideran que el uso de pants de compresión después de correr ayuda a reducir la inflamación y la hinchazón, ya que aumentan el flujo linfático.La hinchazón después de correr es común y retrasa el tiempo de recuperación.
Si eres un corredor que quiere recortar fracciones de segundo en sus tiempos, cualquier ventaja que puedas conseguir es poca.Cuando mejoras la aerodinámica, gracias a una menor resistencia de la ropa, puedes aumentar tu velocidad, aunque sea ligeramente.
El running es un deporte de alto impacto.Tus pies golpean el suelo en cada zancada, creando una gran tensión sobre tus músculos y articulaciones.Esta fuerza tiene un efecto oscilante, provocando vibraciones en los tejidos blandos, daños y fatiga muscular.La oscilación muscular puede provocar lesiones.Los shorts de compresión pueden reducir la oscilación muscular y ofrecer un mayor soporte a las articulaciones.
Desventajas
- Incomodidad por el ajuste ceñido
- Los beneficios de rendimiento son marginales
- No todos los shorts de compresión son iguales
Por otra parte, no todo el mundo es partidario de correr con shorts de compresión.Aunque la mayoría de los atletas pueden adaptarse al ajuste con el tiempo, algunos corredores simplemente no sienten que pueden darlo todo cuando la ropa es demasiado ajustada.Si es tu caso, puede que unos shorts más holgados sean más cómodos para ti.
Aunque los beneficios mencionados anteriormente son atractivos, el uso de shorts de compresión probablemente no hará la diferencia entre ganar y perder una carrera.
Por último, la calidad de los shorts es importante.Asegúrate de encontrar un par que te proporcione la comodidad y el soporte que necesitas, y que al mismo tiempo sean transpirables y absorban la humedad.
Cómo usar los shorts de compresión
Debido a la naturaleza de los shorts de compresión, muchas de las personas que los compran tienen dudas sobre cómo usarlos.A continuación, te ofrecemos algunas orientaciones para ayudarte a usarlos con comodidad y confianza.
1. Compra la talla correcta
Los shorts de compresión que quedan holgados no proporcionarán presión para tus tejidos.En consecuencia, no disfrutarás de los beneficios asociados a la ropa de compresión.Dicho esto, unos shorts más ajustados no siempre son lo mejor.Los shorts de compresión que son demasiado pequeños pueden resultar restrictivos y dolorosos.
Elige tu talla habitual. Es normal que te aprieten cuando te los pongas por primera vez.Esta sensación inicial disminuirá a medida que los shorts se adapten a la forma de tu cuerpo. Los shorts de compresión Nike Pro están diseñados para que se sientan como una "segunda piel".La combinación de poliéster y spandex ofrece una compresión suave mientras mantiene una sensación flexible y transpirable.Esto te permite moverte con naturalidad mientras tu cuerpo recibe un soporte cómodo.
2. No uses ropa interior
Las prendas de compresión deben estar sobre la piel.Eso significa "ir sin nada abajo" y no usar ropa interior.De este modo, la presión se aplica directamente a los tejidos subyacentes de la piel y no se ve interrumpida por otro material.Además, los shorts de compresión Nike Dri-FIT están confeccionados con la tecnología Dri-FIT que expulsa la humedad de la piel para que se evapore.Esto promueve una mejor termorregulación para ayudarte a evitar la humedad.
Si los shorts se ajustan correctamente, deberías sentirte con total comodidad y seguridad mientras estás sin ropa interior.Si prefieres una mayor cobertura, usa unos shorts o pants Nike de ajuste holgado sobre los shorts de compresión.Esta es una opción popular para las personas en climas más fríos que desean una capa adicional para mantenerse abrigados durante el entrenamiento.
3. Alisa tus shorts
Cuando te pones los shorts de compresión demasiado rápido, puede producirse un abultamiento.Asegúrate de alisarlos primero y ponértelos lentamente para evitar que se formen arrugas.Cuando se abultan, pueden causar demasiada compresión en los músculos y restringir la circulación sanguínea.Esto es especialmente importante si tienes intención de agregar capas, ya que no podrás ver los shorts por debajo.
Qué usar junto con los shorts de compresión
Puedes elegir entre usar los shorts de compresión solos o con una capa más holgada encima.Usar los shorts de compresión durante y después del entrenamiento es un estilo sencillo con importantes ventajas.No te las pierdas.Si buscas otras prendas de compresión, en Nike tenemos una gran variedad.
Las mallas de compresión Nike Pro vienen en una gran variedad de largos y colores.Al igual que los shorts de compresión Nike Pro, las mallas ofrecen una capa base de soporte para darte un ajuste firme y fresco cuando la acción se intensifica.El material transpirable y ligero hace que sean muy cómodas para las sesiones de entrenamiento o para usar en capas.
Para un mayor soporte, prueba las mangas de compresión Nike.Estas mangas contienen la misma tecnología elástica para comprimir tus músculos.Las mangas están creadas específicamente para las articulaciones, incluidas la rodilla, el codo, el tobillo y tus extremidades superiores e inferiores.
Fuentes
- Efectos de la prenda de compresión para el tren inferior del cuerpo en la oscilación muscular y la lesión tisular durante el ejercicio intenso