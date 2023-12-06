Cómo quitar las manchas de las playeras blancas

Un quitamanchas comprado en la tienda puede ser muy útil, pero si quieres hacer el tuyo usando productos básicos del hogar, solo necesitas dos ingredientes para crear tu propia solución antimanchas.

En un recipiente pequeño, mezcla dos partes de peróxido de hidrógeno (del 3%) con una parte de jabón líquido para platos, dependiendo de la cantidad de solución que quieras hacer. Por ejemplo, si usas 2 cucharadas de peróxido de hidrógeno, mézclalo con 1 cucharada de jabón para platos. Para una botella de spray doméstica de tamaño estándar, intenta usar ⅔ de peróxido de hidrógeno y ⅓ de jabón para platos.

Vierte con cuidado la solución en la botella de spray (usa un embudo para evitar derrames, si tienes uno).

Consejo: si no tienes peróxido de hidrógeno a mano, usa vinagre blanco en su lugar. Y, si necesitas un sustituto del jabón líquido para platos, el jabón de castilla también funciona.