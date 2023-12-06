Cómo quitar las manchas de las playeras blancas
Cuidado de los productos
Sigue estos sencillos consejos para que salves cualquier playera blanca manchada.
Suministros
- Peróxido de hidrógeno al 3% (o vinagre blanco)
- Jabón líquido para platos (o jabón de castilla)
- Bicarbonato de sodio
Herramientas
- Toalla de papel
- Cepillo de dientes extra o paño limpio
- Tazón pequeño
- Botella de spray vacía y limpia
- Un embudo (opcional)
Mantener una playera blanca impecable y brillante puede ser difícil. Las playeras blancas están destinadas a encontrar cosas como salpicaduras de café, manchas de sudor y marcas de maquillaje a lo largo del día.
Antes de que tires la toalla con una playera blanca manchada y la cambies por otra, debes saber que hay varios trucos potentes para quitar las manchas en casa que vale la pena probar. (Es posible que ya tengas muchos de los ingredientes que necesitarás, una ventaja adicional).
Antes de preparar un brebaje para combatir las manchas, empieza por averiguar sus causas. La clave es saber si la mancha ha sido causada por una sustancia a base de aceite.
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Cómo quitar las manchas de grasa de las playeras blancas
Las manchas aceitosas pueden provenir de aderezos para ensaladas, aceite de cocina, alimentos grasos o maquillaje a base de aceite, como ciertos tipos de rímel o lápiz de labios, entre otros tipos de productos aceitosos.
Si el origen de la mancha proviene del aceite, evita usar agua. El aceite repele el agua, por lo que enjugar la prenda con agua fría no servirá de nada. El mejor remedio para una mancha de aceite es actuar rápidamente antes de que se fije.
- Presiona suavemente la mancha con una toalla de papel seca para eliminar el exceso de aceite de la playera y sumérgela en agua enseguida.
- A continuación, aplica una pequeña cantidad de solución antigrasa, como jabón para platos, para tratar previamente la mancha. También puedes fabricar tu propio spray antimanchas casero (más adelante te explicamos cómo).
- Revisa las instrucciones de cuidado de la playera antes de lavarla, y asegúrate de seguir las instrucciones de la etiqueta.
- Antes de secar la playera, asegúrate de que la mancha de aceite se haya eliminado por completo. Poner la playera manchada en la secadora puede hacer que la mancha se fije permanentemente.
Cómo quitar otras manchas de las playeras blancas
Las manchas que no son de aceite (como las de maquillaje a base de agua, café, té, vino, suciedad o hierba) pueden limpiarse inmediatamente con agua fría.
Si sabes que el origen de la mancha no es aceite, sigue los siguientes pasos lo antes posible. Cuanto más esperes para tratar la mancha, más difícil será eliminarla.
- Pasa la mancha por agua fría durante uno o dos minutos. (Sugerencia: es mejor colocar la playera de manera que el agua corra por la parte posterior de la mancha. Poner la playera al revés y hacer correr el agua fría por el otro lado de la tela ayuda a aflojar la mancha y a alejarla del material, en lugar de introducirla en él).
- Aplica una solución quitamanchas a la mancha y pásala por la tela con un cepillo de dientes de repuesto o un paño limpio. Déjala reposar durante al menos 10 minutos.
- Revisa las instrucciones de cuidado de la prenda antes de meterla en la lavadora y asegúrate de seguir las instrucciones de la etiqueta.
- Si la mancha sigue allí, repite los pasos anteriores según las veces que sea necesario antes de meter la playera en la secadora. El calor de la secadora puede hacer que la mancha se fije aún más.
Cómo crear una mezcla quitamanchas doméstica en una botella de spray
Un quitamanchas comprado en la tienda puede ser muy útil, pero si quieres hacer el tuyo usando productos básicos del hogar, solo necesitas dos ingredientes para crear tu propia solución antimanchas.
En un recipiente pequeño, mezcla dos partes de peróxido de hidrógeno (del 3%) con una parte de jabón líquido para platos, dependiendo de la cantidad de solución que quieras hacer. Por ejemplo, si usas 2 cucharadas de peróxido de hidrógeno, mézclalo con 1 cucharada de jabón para platos. Para una botella de spray doméstica de tamaño estándar, intenta usar ⅔ de peróxido de hidrógeno y ⅓ de jabón para platos.
Vierte con cuidado la solución en la botella de spray (usa un embudo para evitar derrames, si tienes uno).
Consejo: si no tienes peróxido de hidrógeno a mano, usa vinagre blanco en su lugar. Y, si necesitas un sustituto del jabón líquido para platos, el jabón de castilla también funciona.
Cómo tratar las manchas viejas y adheridas en las playeras blancas
Una vez que tengas una solución mezclada y lista, hay varias maneras de ayudar a tratar las manchas viejas ligeramente desvanecidas y molestas, incluso las manchas amarillas en la axila de una playera blanca.
Empieza rociando directamente la solución sobre la mancha y déjala reposar durante al menos una hora antes de someterla a un ciclo de lavado.
Si la mancha tiene una base de aceite y requiere un esfuerzo adicional, saca un poco de bicarbonato de sodio y haz una pasta. Sigue estos pasos:
- Vierte un poco de tu solución quitamanchas en un tazón.
- Espolvorea bicarbonato de sodio en el tazón y mézclalo hasta que se convierta en una pasta. (Agrega más bicarbonato de sodio mientras mezclas para asegurarte de que tenga una consistencia pastosa).
- Sumerge un cepillo de dientes limpio en la pasta y restriega la mancha suavemente.
- Deja que la pasta penetre en la mancha durante al menos una hora antes de meterla en la lavadora.
- Al igual que con otras manchas difíciles, repite el proceso según sea necesario antes de meter la prenda en la secadora.
Redacción: Claire Tak