Cinco beneficios de usar una máquina de remo según los expertos

Tanto si quieres hacer un entrenamiento para todo el cuerpo como si necesitas una recuperación activa, puedes usar una máquina de remo con el grado de dificultad que quieras.

Según algunas investigaciones, con la forma apropiada, el remo trabaja más del 80 por ciento del cuerpo, por lo que es una elección sólida para hacer un entrenamiento integral. En efecto, combina cardio (pone a bombear el corazón), resistencia (aumenta el vigor) y entrenamiento de fuerza (activa e involucra varios grupos de músculos). Tal como sucede con cualquier forma de ejercicio, una práctica recomendada suele ser variar los entrenamientos a lo largo de la semana para evitar los desequilibrios musculares. Para las máquinas de remo, varios estudios han indicado que complementar con entrenamiento de fuerza de alta resistencia cada dos días no solo ayuda a evitar lesiones, sino que también activa diferentes grupos de músculos.

Hay varias formas de optimizar los entrenamientos en la máquina de remo, según los objetivos. Si quieres centrarte en la potencia, tendrás que prestar atención a las piernas. De acuerdo con Neil Bergenroth, campeón nacional de remo, entrenador y director de Grow Tulsa (un programa de Tulsa Youth Rowing Association), esto sucede durante lo que se conoce como la "fase de impulso" de una remada, o el punto en el que se empuja la máquina lejos del cuerpo con los pies y las piernas.

"Si se hace correctamente, una persona puede levantar algunos kilos de peso del asiento de la máquina y suspender su peso corporal del mango", explica Bergenroth. "Mientras mejor sea este 'colgamiento del esqueleto', más fuerza puede producir el atleta sobre la pieza de apoyo del pie y el mango. Si un atleta puede aprenderlo, se dice que es como pasar de un motor de cuatro cilindros a un V-8".

Si haces un entrenamiento basado en la resistencia, Diver sugiere otra opción, que es empujar con menos fuerza en las piernas para que el cuerpo se pueda recuperar. Para mantener el entrenamiento como un ejercicio aeróbico, Bergenroth afirma que, si puedes sostener una conversación mientras remas, probablemente lo estés haciendo bien.

"Siempre y cuando la frecuencia cardíaca se mantenga en zonas más bajas, aproximadamente entre un 30 y 60 por ciento de la frecuencia máxima (o un poco más alta si eres un atleta experimentado), un entrenamiento de remo podría servir como sesión de recuperación", agrega.