Cinco beneficios de usar una máquina de remo según los expertos

Cinco beneficios de usar una máquina de remo aprobados por expertos
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¿Buscas un nuevo entrenamiento? Estos son algunos motivos por los que quizás quieras probar un entrenamiento en una máquina de remo.
Cuando vas al gimnasio a entrenar, ¿siempre tiendes a elegir los mismos equipos y máquinas? No hay nada malo con las preferencias, pero si aún no has probado un entrenamiento con máquina de remo, el momento es ahora.
La entrenadora de remo y fundadora de The Rowing Doc, Amanda Painter Diver, D.P.T., dice que el remo es un ejercicio fantástico, pero no es un movimiento que hagas naturalmente todos los días. "Si te relajas y trabajas en aprender el movimiento primero, progresarás mucho más en tu experiencia de remo". Encontrar la forma correcta no solo es el primer paso para utilizar bien la máquina, sino que también ayuda a protegerte de posibles lesiones. Ponte en marcha con estos motivos aprobados por expertos para probar la máquina de remo a fin de variar y, al mismo tiempo, obtener importantes beneficios para la salud.
Si eres principiante, dominar la forma correcta no solo es el primer paso para usar bien la máquina, sino que también sirve para evitar posibles contratiempos. Para ponerte en marcha, revisa estos motivos aprobados por expertos para probar la máquina de remo a fin de variar y, al mismo tiempo, obtener importantes beneficios para la salud.
Cinco beneficios de usar una máquina de remo
1.Puede ser una sesión para trabajar todo el cuerpo o un entrenamiento de recuperación.
Tanto si quieres hacer un entrenamiento para todo el cuerpo como si necesitas una recuperación activa, puedes usar una máquina de remo con el grado de dificultad que quieras.
Según algunas investigaciones, con la forma apropiada, el remo trabaja más del 80 por ciento del cuerpo, por lo que es una elección sólida para hacer un entrenamiento integral. En efecto, combina cardio (pone a bombear el corazón), resistencia (aumenta el vigor) y entrenamiento de fuerza (activa e involucra varios grupos de músculos). Tal como sucede con cualquier forma de ejercicio, una práctica recomendada suele ser variar los entrenamientos a lo largo de la semana para evitar los desequilibrios musculares. Para las máquinas de remo, varios estudios han indicado que complementar con entrenamiento de fuerza de alta resistencia cada dos días no solo ayuda a evitar lesiones, sino que también activa diferentes grupos de músculos.
Hay varias formas de optimizar los entrenamientos en la máquina de remo, según los objetivos. Si quieres centrarte en la potencia, tendrás que prestar atención a las piernas. De acuerdo con Neil Bergenroth, campeón nacional de remo, entrenador y director de Grow Tulsa (un programa de Tulsa Youth Rowing Association), esto sucede durante lo que se conoce como la "fase de impulso" de una remada, o el punto en el que se empuja la máquina lejos del cuerpo con los pies y las piernas.
"Si se hace correctamente, una persona puede levantar algunos kilos de peso del asiento de la máquina y suspender su peso corporal del mango", explica Bergenroth. "Mientras mejor sea este 'colgamiento del esqueleto', más fuerza puede producir el atleta sobre la pieza de apoyo del pie y el mango. Si un atleta puede aprenderlo, se dice que es como pasar de un motor de cuatro cilindros a un V-8".
Si haces un entrenamiento basado en la resistencia, Diver sugiere otra opción, que es empujar con menos fuerza en las piernas para que el cuerpo se pueda recuperar. Para mantener el entrenamiento como un ejercicio aeróbico, Bergenroth afirma que, si puedes sostener una conversación mientras remas, probablemente lo estés haciendo bien.
"Siempre y cuando la frecuencia cardíaca se mantenga en zonas más bajas, aproximadamente entre un 30 y 60 por ciento de la frecuencia máxima (o un poco más alta si eres un atleta experimentado), un entrenamiento de remo podría servir como sesión de recuperación", agrega.
2.Puede mejorar tu postura.
La postura apropiada en la máquina de remo también puede producir una postura mejor fuera de ella. En un estudio publicado en 2021 en Interdisciplinary Neurosurgery, los investigadores instaron a los cirujanos (que declararon numerosos casos de dolor musculoesquelético a causa de realizar cirugías) a usar una máquina de remo para mejorar la postura y prevenir la fatiga muscular en el quirófano.
"Remar y entrenar constantemente a lo largo del tiempo tienen a todas luces un importante beneficio aeróbico", dice Bergenroth. Remar es una manera excelente de [mejorar] la capacidad que tiene el corazón de hacer circular la sangre por el cuerpo".
Para saber si te sientas correctamente, según Bergenroth, deberías simular que usas un par de jeans con bolsillos en la parte posterior. Deberías moverte ligeramente en las caderas (casi como si hicieras una sentadilla tradicional para ubicarte sobre el asiento) y poner los glúteos hacia la parte delantera del asiento, rotando en las caderas de modo que los bolsillos (hipotéticos) estuvieran directamente detrás de ti.
Diver también indica que, si empleas los músculos de la espalda y los hombros, y aprietas los omóplatos a medida que los brazos se mueven hacia atrás, es posible que observes mejorías en tu postura en la vida diaria. Como se explica en un artículo de International Journal of Sports Medicine, cuando los músculos escapulares (los que rodean los omóplatos) están débiles, la posición de los omóplatos cambia (lo que puede provocar que los hombros se curven). Por consiguiente, se recomiendan los "ejercicios de apretón" (similares a cuando se aprietan los omóplatos al remar) para desarrollar la función y la fuerza de los músculos escapulares, que pueden producir una mejor postura.
3.Mejora la salud del corazón.
Usar una máquina de remo puede incrementar la salud cardiovascular, no solo porque fortalece el corazón (mejora la calidad con la que el corazón hace circular la sangre) sino porque, según los resultados de un estudio realizado en 2015, remar también puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol LDL, que se suelen vincular a las enfermedades cardíacas.
"Sin duda alguna, remar y entrenar constantemente a lo largo del tiempo tienen a todas luces un importante beneficio aeróbico" confirma Bergenroth. "Remar es una buena forma de fortalecer el sistema cardiovascular y se ha demostrado que mejora el gasto cardíaco. Remar es una manera excelente de desarrollar la capacidad que tiene el corazón de hacer circular la sangre por el cuerpo".
Por supuesto, el ejercicio en general supone beneficios para la salud del corazón. No obstante, según los resultados de un estudio publicado por primera vez en internet en 2014, en el que se compararon directamente el remo y el ciclismo, el primero tiene preponderancia en lo que respecta a la carga cardíaca, lo que significa que el entrenamiento cardiovascular es más fuerte.
4.Es un entrenamiento de bajo impacto.
Remar es un entrenamiento de bajo impacto, es decir, ejerce menos presión en los huesos y las articulaciones que los entrenamientos de alto impacto (como el running). En efecto, de acuerdo con algunas investigaciones, remar puede mejorar la densidad mineral ósea en la columna vertebral y las caderas, lo que puede ayudar a evitar fracturas de los huesos. Además, como remar es de bajo impacto, se suele recomendar para las personas mayores de 65 años y las que sufren de artritis, ya que no ejerce presión adicional en las articulaciones. Aun así, asegúrate de consultar con tu médico para confirmar que el remo sea una opción que te convenga antes de comenzar a practicarlo.
"Si se realiza correctamente, el remo proporciona un movimiento previsible y constante que debería ser sin impacto", afirma Bergenroth. "Sin embargo, una buena técnica es un prerrequisito para realizar sesiones de entrenamiento de mayor intensidad y, además, para proteger las lesiones de la espalda".
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5.Puede mejorar la salud mental.
Ya sea remando, corriendo o caminando a paso ligero, el ejercicio mejora la salud mental, dado que reduce los síntomas de la ansiedad y la depresión, e incluso aumenta la confianza. Un poco de movimiento cada semana puede ser de gran ayuda.
En un estudio sistemático y un metaanálisis publicados en 2022 en JAMA Psychiatry, se concluyó que mover el cuerpo durante poco más de dos horas a la semana se asocia con un riesgo significativamente menor de depresión.
Los ejercicios como el remo también pueden ayudarte a practicar mindfulness mientras entrenas y en la vida diaria. En efecto, algunos remeros de alto nivel les han dicho a los investigadores que cuentan las remadas o se centran en una remada a la vez para concentrarse en el instante, haciendo énfasis en su práctica de mindfulness y su capacidad de mantenerse presentes.
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Texto: Ashley Lauretta