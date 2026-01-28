8 ejercicios de calentamiento para prepararte para el entrenamiento

"El calentamiento antes de un entrenamiento beneficia a todos los sistemas del cuerpo, desde los músculos y las articulaciones hasta los pulmones, y también prepara el sistema nervioso para el movimiento", afirma Hanna Kearney, fisioterapeuta y doctora en fisioterapia. "El calentamiento sienta las bases para el entrenamiento que sigue, ya sea cardio, entrenamiento de fuerza o movimientos funcionales".

Desde un punto de vista fisiológico, el calentamiento —especialmente cuando es dinámico (activo)— aumenta la temperatura muscular, mejora la elasticidad y reduce la rigidez. Las investigaciones sugieren que los músculos más calientes son menos rígidos y están mejor preparados para el movimiento, lo que se asocia con un mejor rendimiento y un menor riesgo de lesiones.

El calentamiento también incrementa el flujo sanguíneo rico en oxígeno hacia los músculos que trabajan, lo que ayuda al cuerpo (y a la mente) a prepararse para movimientos de mayor intensidad, explica Joey Masri, fisioterapeuta, doctor en fisioterapia, especialista en cirugía ortopédica y especialista certificado en fuerza y acondicionamiento.