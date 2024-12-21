Cómo entrenar para un triatlón, según los entrenadores

Si estás pensando en hacer tu primer triatlón o si quieres centrarte en mejorar la velocidad en lugar de la resistencia, un triatlón sprint puede venirte muy bien para conseguirlo. Este evento suele consistir en nadar 750 m, andar en bicicleta 20 km y correr 5 km, pero algunas carreras pueden modificar estas distancias, por ejemplo, con una mayor distancia de ciclismo o una menor distancia de running.

Esto sería en comparación con un triatlón completo, que a veces se llama triatlón olímpico, en el que hay que nadar 1,5 km, andar en bicicleta 40 km y correr 10 km. También hay carreras más largas, como el Ironman, que consiste en nadar 3,9 km, andar en bicicleta 180 km y correr 42,2 km.

Ten en cuenta que todo el mundo comienza entrenando con un determinado nivel de condición física y experiencia, y que los entrenamientos para todos estos tipos de triatlón pueden ser más o menos iguales, como señala la entrenadora de triatlón Natasha Van Der Merwe, que también es triatleta profesional desde 2010. La principal diferencia es la intensidad y la frecuencia del entrenamiento, pero el enfoque es parecido: mejorar en las tres modalidades.

Teniendo en cuenta que tienes que mejorar tus habilidades en tres deportes diferentes, un buen comienzo es practicar cada uno dos o tres veces a la semana, en función de la cantidad de tiempo de la que dispones para entrenar, señala Van Der Merwe. Si ya entrenas de forma habitual, este podría ser un ejemplo de rutina de entrenamiento semanal para prepararte para un triatlón sprint:

Dos o tres sesiones en bicicleta de entre 30 minutos y 1 hora cada una

Dos o tres sesiones de running de entre 30 y 45 minutos cada una

Dos o tres sesiones de natación de entre 30 y 40 minutos cada una

Ten en cuenta que una cantidad intensa de entrenamiento para principiantes y comenzar este tipo de programa sin acostumbrarte poco a poco puede elevar el riesgo de sufrir lesiones por sobreesfuerzo. Pero esta rutina te da una idea de cuál sería la finalidad de un programa de entrenamiento progresivo.

Van Der Merwe comenta que, tanto si ya llevas ese nivel de entrenamiento como si estás en proceso, alternar entre entrenamientos de ritmo suave e intervalos con períodos cortos, pero de mayor intensidad y esfuerzo, te ayudará a ganar eficiencia y potencia.

Si estás comenzando en el triatlón, asegúrate de centrarte en crear una base de resistencia al tiempo que te centras en perfeccionar la postura para mantener una buena salud. Si eres principiante o vuelves a practicar este deporte después de tomarte un descanso, Van Der Merwe sugiere subir poco a poco la intensidad y la duración de los entrenamientos. Recuerda que mejorar de forma pausada y constante es fundamental para evitar lesiones, además de que le da al cuerpo más tiempo para recuperarse y recargar energía.

A continuación, tienes un programa diario de ejemplo hecho por Van Der Merwe centrado en ayudar a atletas de nivel entre intermedio y avanzando que quieran competir en un triatlón:

Lunes: nadar con intensidad suave y entrenamiento de movilidad (por ejemplo, un entrenamiento de resistencia que se centre en ejercicios de amplitud de movimiento)

Martes: entrenamiento en bicicleta por intervalos durante la mañana con una sesión de running suave a última hora de la tarde

Miércoles: sesión de running con intervalos por la mañana y natación centrada en la competición por la tarde

Jueves: entrenamiento de resistencia en bicicleta por la mañana y entrenamiento de fuerza por la tarde

Viernes: solo una sesión larga de natación

Sábado: sesión larga de resistencia en bicicleta (cada dos semanas)

Domingo: sesión larga de carrera de resistencia (cada dos semanas)

Programar las sesiones largas de running o bicicleta cada dos semanas te permite agregar días de descanso, ya que son una parte esencial para entrenar.

En general, es un compromiso semanal de entre unas 6 y 8 horas, aunque puede requerir más tiempo al principio mientras mejoras las habilidades como los sprints de ciclismo y correr por intervalos. Van Der Merwe comenta que los intervalos no deberían llevar mucho tiempo, solo unos 15 minutos de sprint en las sesiones. Esto ayuda a ganar potencia sin causar fatiga.

Respecto al tiempo que requiere entrenar para un triatlón sprint, la experta comenta que depende de la confianza que tengas en tus habilidades. Para algunas personas puede bastar con un bloque de entrenamiento de 4 semanas, mientras hay quien puede necesitar 6 meses o más. Si tienes algo de experiencia corriendo, andando en bicicleta o nadando, normalmente de 8 a 12 semanas es un buen período de tiempo desde el principio del entrenamiento hasta el día de la carrera.

Recuerda que es importante dominar las bases y los ejercicios antes de agregar más entrenamientos, así que asegúrate de tomarte el tiempo que necesites para conseguirlo.

Adina O'Neill, entrenadora de triatlón con certificación para Ironman señala que, si eres principiante en los deportes de resistencia, 12 semanas es lo mejor para todos los tipos de triatlón. Así, puedes destinar las 4 semanas iniciales para mejorar tu condición física de muchas formas, como agregar entrenamiento de resistencia, y luego 8 semanas de programa específico.

Unas 2 o 3 semanas antes del día de la carrera, puedes comenzar a juntar los entrenamientos, como cuando compites. Así, puedes practicar las transiciones necesarias para ir de una prueba a otra.