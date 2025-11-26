Leo Hipp, fisiólogo del rendimiento en Human Powered Health en Boston, Massachusetts, afirma que la mejor forma de lograr la resistencia cardiovascular es establecer una rutina de cardio constante y desafiante.

Por supuesto, no todo el mundo comienza con el mismo nivel de condición física, por lo que no está bien excederse con los entrenamientos aeróbicos desde el principio si el cuerpo aún no está acostumbrado. Kevin Salinas, NASM-CPT e instructor principal en CycleBar, afirma que, si eres nuevo en el entrenamiento, quizá lo mejor sea empezar poco a poco con solo 10 o 15 minutos de actividad física durante la primera semana.

Para comenzar, Salinas recomienda trotar o caminar como actividades destacadas. "A partir de ahí, puedes aumentar la intensidad de forma gradual al incrementar la duración", dice.

Consejo profesional: Haz que un entrenamiento en la caminadora sea más desafiante al incrementar la inclinación o caminar con mancuernas.

Para quienes están más avanzados, "realizar ejercicio cardiovascular de tres a cinco días a la semana, durante un mínimo de 150 minutos a la semana, es un gran comienzo", dice Hipp. "Para asegurarte de utilizar eficazmente el oxígeno, el cual cuenta con el beneficio adicional de estimular el metabolismo de las grasas para obtener energía, solo debes trabajar entre el 65 y el 75 por ciento de tu frecuencia cardíaca máxima". A esto también se lo conoce como entrenamiento de la zona dos.

Según Fox, caminar a un ritmo enérgico, correr, practicar ciclismo, nadar y hacer ejercicio en grupo son formas excelentes de mejorar la resistencia aeróbica. A medida que te vayas aclimatando a estos y otros entrenamientos de cardio, puedes aumentar la exigencia. La experta afirma: "La clave es realizar estas actividades con una intensidad entre moderada y alta durante periodos prolongados, aumentando de forma gradual la frecuencia, la intensidad, el tiempo o el tipo de actividad para poner a prueba el sistema cardiovascular".

¿Qué es lo más importante que debes recordar mientras persigues el objetivo de resistencia? Elige los ejercicios aeróbicos que más disfrutes. "Al practicar ejercicios que te gustan, es más probable que continúes a largo plazo y aproveches los numerosos beneficios que ofrecen para la salud", dice Fox.

También es buena idea consultar con tu médico antes de comenzar cualquier rutina de ejercicios nueva, sobre todo si tienes problemas de salud preexistentes.