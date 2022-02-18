Los cinco principales beneficios de la natación

¿Cuáles son los beneficios de la natación?
Deportes y actividades
La natación activa los músculos de todo el cuerpo a la vez que favorece la sensación de relajación.
La natación es una forma increíble de cardio, pero a diferencia del running y de caminar, puede ser un poco menos accesible. Al fin y al cabo, tienes que encontrar una piscina supervisada por un salvavidas y conocer algunos estilos de brazadas diferentes para lograr un entrenamiento dinámico (y seguro).
Aunque podría requerir un poco más de preparación que otras formas de ejercicio, la natación ofrece beneficios únicos que otras actividades, como caminar y montar bicicleta, no pueden ofrecer.
Cinco beneficios potenciales de la natación para la salud
Un entrenamiento de natación no proporciona la misma experiencia sensorial que se puede obtener con el senderismo, el ciclismo o el running, pero eso no significa que la natación no sea estimulante. De hecho, la natación ofrece muchas ventajas mentales y físicas en comparación con otras formas de ejercicio.
1.Es un entrenamiento para todo el cuerpo
A diferencia de otras actividades de resistencia, la natación es un ejercicio cardiovascular que activa todo el cuerpo. Usarás los músculos de los brazos (bíceps y tríceps) para impulsar tu cuerpo por el agua, mientras que los músculos de los hombros (deltoides) y la espalda (dorsal ancho) le darán más potencia y velocidad a tu brazada. Tu tronco potencia la aerodinámica e hidrodinámica de tu cuerpo, mientras que los músculos de los glúteos y las piernas se activan cuando pataleas, impulsándote hacia delante.
Aunque la natación no proporciona los mismos beneficios de entrenamiento de fuerza que el levantamiento de pesas, existen formas de aumentar la resistencia y fortalecer los músculos al nadar. Por ejemplo, muchos nadadores utilizan remos en las manos para aumentar la resistencia al agua y desarrollar una brazada más fuerte y eficiente.
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2.La natación puede ayudarte a meditar
Hacer una actividad repetitiva y rítmica mientras estás sumergido en el agua puede ser meditativo para muchas personas. De hecho, algunas personas lo llaman natación consciente.
En una entrevista concedida al New York Times, Terry Laughlin, fundador de Total Immersion Swimming, explica que "nadando con una atención plena, podemos transformar las sesiones rutinarias de este deporte en una forma inmersiva de meditación en movimiento".
También sugiere que los nadadores deben establecer la intención de estar totalmente presentes en el agua y luego concentrarse en la respiración y la mecánica de la brazada. Señala que escuchar los sonidos de la natación y practicar la gratitud pueden brindar beneficios adicionales para la salud mental.
Según un artículo publicado en la revista News in Health de los Institutos Nacionales de la Salud de EE. UU. (NIH, por sus siglas en inglés), este tipo de prácticas de mindfulness pueden ayudar a las personas a controlar el estrés, a afrontar enfermedades graves, así como a reducir la ansiedad y la depresión. Las personas que practican el mindfulness también manifiestan una mayor capacidad de relajación, un mayor entusiasmo por la vida y una mejor autoestima.
3.Puede ayudar a reducir la grasa corporal
La práctica frecuente de la natación (combinada con una dieta saludable) puede ayudar a mejorar la composición corporal (proporción de músculo y grasa). Sin embargo, es importante tener en cuenta que la natación vigorosa, en comparación con los entrenamientos acuáticos ocasionales, es el mecanismo que suele aportar los mayores beneficios.
Por ejemplo, un estudio de 2015 publicado en el Journal of Exercise Rehabilitation halló que mujeres de mediana edad que nadaban vigorosamente durante 60 minutos, tres veces a la semana durante 12 semanas, reducían su grasa corporal cerca de un 3 por ciento. Los nadadores también demostraron una mejora en la flexibilidad, la resistencia cardiovascular y los lípidos en sangre.
4.En general, se trata de un ejercicio seguro y de bajo impacto
Muchos de los deportes de contacto más populares y las actividades atléticas individuales conllevan un cierto riesgo de lesiones musculoesqueléticas debido al impacto. Esto puede incluir el contacto con el pavimento, con otros jugadores o con el equipo que se usa, lo que puede provocar contusiones, fracturas óseas e incluso lesiones más graves. En este sentido, la natación proporciona un entorno de entrenamiento más seguro.
La probabilidad de que se produzcan este tipo de lesiones durante la natación se minimiza porque moverse en el agua se considera un ejercicio de bajo impacto, ya que reduce el efecto del peso corporal a través de la flotabilidad, según una reseña de 2015 en el Journal of Exercise Rehabilitation.
Eso no quiere decir que la natación sea un deporte libre de riesgos. Dependiendo de la intensidad a la que nades, podrías sufrir una tendinitis en el bíceps o un desgarro en el manguito rotatorio. Pero además de las lesiones, hay otro riesgo más cuando nadas en una piscina.
Por ejemplo, un informe de 2014 publicado en el Boletín de la Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que nadar en piscinas, y en otras instalaciones acuáticas recreativas, conlleva un riesgo de ahogamiento o de exposición a enfermedades transmisibles, es decir, enfermedades infecciosas que pueden transmitirse de una persona a otra a través de la sangre, los fluidos corporales o los patógenos transportados por el aire.
¿La buena noticia? Los autores también indicaron que una cuidadosa normativa de seguridad en piscinas y spas puede disminuir sustancialmente estos riesgos.
5.Puede mejorar tus niveles de presión arterial
La natación puede ayudarte a reducir el riesgo de desarrollar hipertensión, o presión arterial alta. Según un estudio de 2018 publicado en el European Journal of Preventive Cardiology, puede incluso reducir tu presión arterial si ya te han diagnosticado la enfermedad.
Un ejemplo: en un estudio de 2014 en BioMed Research International, 62 mujeres con hipertensión leve fueron asignadas aleatoriamente para participar en entrenamientos de natación de alta intensidad, natación moderada o un grupo de control.
Los investigadores descubrieron que los grupos de natación de alta intensidad y moderada disminuyeron su presión arterial sistólica (la cifra más alta), la frecuencia cardíaca en reposo y el porcentaje de grasa corporal. Pero no se observaron cambios en el grupo de control.
Además de reducir los niveles de presión arterial, la natación puede ofrecer una gran cantidad de beneficios adicionales para la salud. Los investigadores de un estudio de 2020, publicado en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health, descubrieron que las personas que nadaban en agua fría presentaban una disminución de los triglicéridos, una mayor sensibilidad a la insulina, menos trastornos del estado de ánimo y un menor riesgo de infecciones de las vías respiratorias superiores.
Preguntas frecuentes sobre la natación
¿Qué equipo necesito para empezar a nadar?
La mayoría de los nadadores usan un traje de baño específicamente diseñado para entrenar. Suelen tener un diseño elegante con costuras planas para evitar los roces. También necesitarás un traje de baño que resista el desgaste del agua. Por ejemplo, la tela Nike HydraStrong proporciona amplia durabilidad para que puedas nadar y nadar.
También es recomendable invertir en un buen par de lentes flexibles de perfil bajo y una gorra de natación de silicona para reducir la resistencia. Para nadar al aire libre, algunos atletas prefieren un traje de neopreno para el agua helada. También puedes invertir en herramientas de entrenamiento como una boya de arrastre o remos de mano, si están dentro de tu presupuesto.
¿Debo tomar clases antes de empezar un programa de entrenamiento de natación?
Si nunca has hecho natación como entrenamiento, podría ser interesante que tomes algunas lecciones de un entrenador de natación certificado. Un profesional capacitado puede enseñarte la mecánica de brazada adecuada para que tus entrenamientos sean más eficientes. Nadar correctamente también reducirá el riesgo de lesiones y hará que tus entrenamientos en el agua sean más agradables.