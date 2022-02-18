Los cinco principales beneficios de la natación

Muchos de los deportes de contacto más populares y las actividades atléticas individuales conllevan un cierto riesgo de lesiones musculoesqueléticas debido al impacto. Esto puede incluir el contacto con el pavimento, con otros jugadores o con el equipo que se usa, lo que puede provocar contusiones, fracturas óseas e incluso lesiones más graves. En este sentido, la natación proporciona un entorno de entrenamiento más seguro.

La probabilidad de que se produzcan este tipo de lesiones durante la natación se minimiza porque moverse en el agua se considera un ejercicio de bajo impacto, ya que reduce el efecto del peso corporal a través de la flotabilidad, según una reseña de 2015 en el Journal of Exercise Rehabilitation.

Eso no quiere decir que la natación sea un deporte libre de riesgos. Dependiendo de la intensidad a la que nades, podrías sufrir una tendinitis en el bíceps o un desgarro en el manguito rotatorio. Pero además de las lesiones, hay otro riesgo más cuando nadas en una piscina.



Por ejemplo, un informe de 2014 publicado en el Boletín de la Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que nadar en piscinas, y en otras instalaciones acuáticas recreativas, conlleva un riesgo de ahogamiento o de exposición a enfermedades transmisibles, es decir, enfermedades infecciosas que pueden transmitirse de una persona a otra a través de la sangre, los fluidos corporales o los patógenos transportados por el aire.

¿La buena noticia? Los autores también indicaron que una cuidadosa normativa de seguridad en piscinas y spas puede disminuir sustancialmente estos riesgos.