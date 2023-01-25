Cuerdas de batalla: qué son, sus beneficios y los ejercicios que puedes hacer

Las cuerdas de batalla varían en tamaño y ancho, pero suelen ser de entre unos 9 o 15 metros de largo con unos 4 o 7 centímetros de diámetro. Usa esta información cuando compres cuerdas de batalla o cuando decidas cuáles usar en el gimnasio. Determinar qué combinación de tamaño y peso depende de tu nivel de condición física actual y requerirá de mucho ensayo y error, afirma Javens.

Las cuerdas deberán atarse o colocarse a través de un ancla que esté conectada a una pared o al suelo. Pero, si estás entrenando con ellas en casa o en un gimnasio improvisado, "puedes usar tu creatividad para hacer esto con un poste, una pesa rusa pesada o un ancla oficial", afirma Javens.

"Las cuerdas más gruesas suelen ser más pesadas", comenta Jeffers, y añade que "las cuerdas más largas suelen ayudar a la fluidez del movimiento". Si deseas centrarte en la potencia durante tu entrenamiento, Jeffers recomendó usar una opción más ligera, ya que se pueden mover más rápidamente que en comparación con una opción más pesada.

En cuanto a los ejercicios específicos con cuerdas de batalla, "una de las grandes ventajas de usarlas es que, por lo general, no se requiere un alto nivel de habilidad para realizar los ejercicios correctamente", señala Jeffers.

Si eres principiante, Jeffers recomienda hacer ondulaciones con una sola mano, con dos y alternando (a continuación te enseñamos cómo) durante un total de dos o tres series en intervalos de 30 segundos. A medida que avanzas, Jeffers sugirió aumentar los intervalos de tiempo de trabajo a 60 a 90 segundos por movimiento, señalando que la atención debe centrarse en mantener la potencia.

En general, cuando se trata de aumentar la dificultad de estos ejercicios, Jeffers recomendó aumentar los intervalos de tiempo, desafiar la estabilidad (como arrodillarse, equilibrarse sobre una pierna o sobre una pelota Bosu) y agregar movimientos complementarios como desplantes, burpees y patinadores.

Javens propone otro entrenamiento para principiantes: tres o cuatro series de 20 segundos de golpes con uno o dos brazos. Asegúrate de descansar al menos 30 segundos entre cada serie.

¿Buscas una versión más avanzada de este ejercicio? Realiza los mismos ejercicios mientras haces simultáneamente sentadillas o desplantes de reversa alternadas. Intenta hacer cada ejercicio durante tres o cuatro series, trabajando durante 45 segundos y descansando 15 segundos. En lo que se refiere a la forma, es conveniente trabajar el tronco y mantener una postura atlética (flexión suave de rodillas, caderas y espalda), explica Javens. Dependiendo del ejercicio, es posible que tengas que modificar ligeramente la forma y, si no estás seguro de la técnica, consulta con un entrenador.

Antes de empezar cualquier ejercicio, es importante calentar los músculos para evitar lesiones, prepararlos para los patrones de movimiento que vas a realizar y aprovechar al máximo tu rutina. Para los siguientes ejercicios, Javens aconseja centrarse en movimientos de calentamiento dirigidos al pecho, la espalda, los hombros y los tríceps. Considera movimientos tales como extensiones con peso corporal, aperturas de pecho con banda de resistencia, secuencias de plancha alta y baja, y elevaciones.