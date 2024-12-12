Tres beneficios de correr con el antepié

A menudo, las personas dedicadas al running se ponen como objetivo convertirse en atletas más fuertes. Para algunas de ellas, esto significa experimentar con diferentes tipos de patrones de pisada y sus efectos en su búsqueda de alcanzar una forma de running óptima. Cuando logran encontrar esa posición, sus carreras pueden mejorar debido a una mecánica de la marcha más eficiente, un menor esfuerzo y, en el caso de algunas personas, un menor riesgo de lesiones.

Aunque el mejor patrón de pisada varía de una persona a otra, correr apoyándose en el antepié puede ofrecer algunos beneficios únicos. Aquí te explicamos qué es correr con el antepié, sus posibles ventajas y una guía para determinar si es adecuado para ti.