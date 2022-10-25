¿Qué son los entrenamientos de respiración? ¿Y pueden ayudar con tu rendimiento deportivo?

Un término bastante amplio y que abarca todos los tipos de técnicas o ejercicios de respiración que cambian intencionalmente el ritmo de la respiración.

En el yoga, el entrenamiento de respiración se conoce como pranayama. Según un ensayo clínico aleatorizado que se llevó a cabo en 2020 y se publicó en la revista Frontiers in Psychiatry, esta práctica, que consiste en una serie de ejercicios de respiración controlada, reducía la ansiedad. Mediante imágenes por resonancia magnética funcional (fMRI), los investigadores descubrieron que practicar el pranayama durante un mes logra cambios significativos en la actividad y la conectividad de las zonas del cerebro implicadas en el procesamiento de las emociones y la ansiedad.

El entrenamiento de respiración también es un componente clave de otras actividades que ejercitan el cuerpo y la mente, como el pilates y la meditación. Pero el entrenamiento de respiración no es solo para quienes hacen yoga o meditan. También lo utilizan atletas de distintos deportes que buscan una ventaja sobre su competencia.

"Definiría el entrenamiento de respiración como la capacidad de controlar la respiración para conseguir un rendimiento atlético o para las competencias", afirma Todd Buckingham, doctor en fisiología del ejercicio y jefe del mismo departamento en Mary Free Bed Sports Rehabilitation Performance Lab.



Según Buckingham, la capacidad de controlar la respiración puede ser más importancia en algunos deportes. Por ejemplo, los buceadores libres (personas que se sumergen a distintas profundidades sin equipo de respiración), los nadadores y los atletas de deportes de precisión (como el tiro con arco o el biatlón) son algunos ejemplos de atletas cuyo rendimiento depende en gran medida del control de la respiración.

Para la mayoría de atletas, las consecuencias de tener un control de la respiración deficiente no suelen ser tan drásticas como para las personas que practican el buceo libre. Sin embargo, aprender a respirar durante el ejercicio o controlar la respiración puede beneficiar el rendimiento deportivo.