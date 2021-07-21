Cómo prevenir la fascitis plantar

Pequeña lección de Biología: una fuerte banda de tejido llamada fascia recorre la mitad de cada pie y sostiene el arco. La fascia experimenta miles de estiramientos todos los días cuando caminas y corres, y es muy resistente dentro de cierto rango, afirma Ian Klein, especialista en fisiología del ejercicio, cross training y prevención de lesiones de la Universidad de Ohio. Palabras claves: dentro de un rango. El esfuerzo excesivo por entrenar demasiado, aumentar tus distancias de golpe o no tomar días para recuperarte pueden estirar el tejido más allá de lo que es seguro, afirma Kate VanDamme, fisioterapeuta y especialista clínica ortopédica en el Langone Health Sports Performance Center de la NYU. A partir de ahí, puede inflamarse y rasgarse, comenta Klein.

No siempre es un problema de novatos. La fascitis plantar puede sucederle a corredores veteranos que podrían estarse esforzando demasiado, afirma Klein. Los problemas biomecánicos, como el acortamiento de los músculos de la pantorrilla (por no hacer estiramiento) o un dedo gordo del pie apretado (por correr con fuerza) que tiran de la fascia plantar, pueden contribuir con el problema, agrega VanDamme. Si tienes pies planos o arcos altos, si permaneces de pie todo el día para trabajar o si usas tacones altos con frecuencia, tu riesgo se eleva.