11 consejos para correr más rápido

No existe un camino alternativo: para correr más rápido tienes que correr más rápido, valga la redundancia.

Eso no significa que debas bajar un minuto de tu tiempo por kilómetro de un día para el otro. Un buen plan de entrenamiento mejorará tu velocidad de manera gradual mediante una variedad de ejercicios. (¿Necesitas ayuda con eso? Revisa los programas de entrenamiento de la Nike Run Club App).

Sea cual sea tu decisión sobre cómo programar tu preparación física, debes incluir el entrenamiento por intervalos. Según una investigación publicada en la revista Medicine & Science in Sports & Exercise, los intervalos, que intercalan esfuerzos de aumento de velocidad con períodos de recuperación más lenta, mejoran la eficiencia con la que el cuerpo utiliza el oxígeno (un marcador clave de la condición física aeróbica), más que los entrenamientos de intensidad moderada. Una vez que comienzas a aumentar la velocidad en períodos breves de esfuerzo, el ritmo general durante las distancias más largas también comenzará a mejorar. Estos entrenamientos pueden ser tan simples como alternar un minuto de carrera rápida con un minuto de carrera suave, a un ritmo que te permita hablar sin dificultad.

Por lo general, deberías centrarte en los sprints (por ejemplo, repeticiones de 200, 300 o 400 metros) solo cada dos semanas, dice Jason Fitzgerald, entrenador estadounidense certificado de atletismo, Head Coach de Strength Running y anfitrión del podcast The Strength Running. Este tipo de ejercicio es una de las partes más estresantes del entrenamiento, por lo que necesitarás más tiempo para recuperarte, explica. En las semanas en las que no haces sprints, agrega Fitzgerald, puedes hacer intervalos más largos, como repeticiones de 800 metros o de un kilómetro, a esa velocidad más suave que permite hablar, para seguir mejorando la velocidad y la resistencia.