Cómo escoger tenis de correr

Cómo elegir tenis de correr
Guía de compra
Esta guía para comprar tenis de correr explica cómo elegir los correctos con base en el ajuste, la amortiguación, la superficie y el soporte, para que puedas correr con comodidad y confianza.
Cuando se trata de elegir tenis para correr, el ajuste y la comodidad importan más que la apariencia. Un buen par de tenis de correr se adapta a tu estilo de carrera, tu kilometraje y tus objetivos, para apoyarte kilómetro tras kilómetro. Los tenis equivocados pueden provocar dolor y lesiones.
Con tantas opciones disponibles, saber por dónde empezar puede resultar abrumador. Esta guía de tenis para correr explica cómo elegir los tenis adecuados analizando el ajuste, la amortiguación y el terreno, para que puedas hacer una compra con confianza.
Conclusiones rápidas
Para elegir los tenis para correr adecuados, prioriza primero el ajuste y la comodidad. Después, ajusta la amortiguación y el soporte según la superficie en la que corres, tu kilometraje y tu forma de pisar.
Anatomía de los tenis de correr
Elegir los tenis de correr adecuados empieza por entender su anatomía. Aquí tienes un desglose de las distintas partes que componen un par de tenis de correr.
- Parte superior: la parte superior de los tenis debe ser ligera y transpirable para equilibrar el flujo de aire con la amortiguación y el apoyo de la parte inferior.
- Puntera: la punta debe tener espacio suficiente para poder flexionar y separar los dedos cómodamente.
- Empeine: esta zona de la parte superior, situada debajo de las agujetas, ayuda a mantener los pies en su sitio.
- Caída del talón (talonera): el apoyo semirrígido de la parte posterior del pie ayuda a centrar y sujetar el talón. Busca esta característica en los tenis de correr con soporte.
- Plantilla (suela interior): esta inserción de espuma, normalmente extraíble, amortigua y sujeta la planta del pie.
- Zona del tobillo: esta zona de la parte superior mantiene los talones en su sitio y, a veces, también proporciona sujeción en el tobillo.
- Suela exterior: la capa inferior de la suela es duradera y está diseñada para ofrecer tracción.
- Entresuela: la capa de espuma entre la suela exterior y la parte superior ayuda a amortiguar los impactos, proporcionar comodidad y guiar el pie en cada pisada.
Características a considerar
Entender cómo elegir los tenis de correr adecuados empieza con estas consideraciones.
Superficie de carrera
Según el equipo de producto de Nike Running, es importante adaptar tus tenis a la superficie en la que corres. Para carreras de larga distancia en pista, pavimento o cinta, prueba tenis de correr en pavimento, que ofrecen la durabilidad y la amortiguación necesarias para superficies duras. Para carreras todoterreno, opta por tenis de trail running, que proporcionan mayor tracción y durabilidad para ayudarte a moverte por terrenos irregulares. Los tenis de competición son más especializados: son más ligeros para ayudarte a alcanzar mayores velocidades. La desventaja es que suelen ser menos duraderos y absorben menos impacto.
Amortiguación en el talón y el antepié
La amortiguación en los tenis de running proporciona comodidad y ayuda a minimizar el impacto. La amortiguación en el talón ayuda a absorber el impacto cuando el talón toca el suelo, mientras que la amortiguación en el antepié protege la parte delantera del pie durante el impulso. Lo ideal es buscar tenis con amortiguación responsiva en toda la suela, que absorba los impactos y aporte comodidad, al mismo tiempo que retorna energía para lograr una zancada más dinámica y con rebote.
Afortunadamente, todos los modelos de la línea Nike Running ofrecen amortiguación tanto en el antepié como en el talón. Hay tres categorías principales de amortiguación: responsiva, máxima y con soporte.
Elige tenis con la amortiguación que mejor se adapte a tus necesidades. El modelo responsivo prioriza el retorno de energía, mientras que la amortiguación máxima se centra en la comodidad y el modelo con soporte en la estabilidad. Si tiendes a la sobrepronación o tienes problemas en los pies (como la osteoartritis), te recomendamos una amortiguación con soporte.
Cómo influye tu estilo de running en la elección del calzado
Tu kilometraje, ritmo y objetivos también deberían influir en tu elección de tenis de correr.
Los runners que acumulan kilómetros a un ritmo cómodo pueden preferir tenis con amortiguación máxima, que priorizan la comodidad y la durabilidad, mientras que los runners enfocados en la velocidad suelen elegir tenis más ligeros con amortiguación responsiva. Si corres largas distancias o acumulas muchos kilómetros durante la semana, busca amortiguación máxima o con soporte para ayudar a absorber el impacto.
¿Qué tenis de correr deberías comprar?
Una vez que entiendes tus necesidades de amortiguación y superficie, estas categorías de tenis de correr de Nike pueden ayudarte a reducir las opciones. Nike ofrece opciones en distintos rangos de precio, para que encuentres tenis que combinen tecnologías avanzadas de amortiguación con materiales duraderos y de alta calidad, dentro de un presupuesto que se ajuste a ti.
- Carrera en pavimento con amortiguación responsiva: Nike Pegasus Road Running Shoes
- Carrera en pavimento con amortiguación máxima: Nike Vomero Road Running Shoes
- Carrera en pavimento con amortiguación con soporte: Nike Structure Road Running Shoes
- Trail running para terrenos más exigentes: Nike Zegama Trail Running Shoes
- Trail running para terrenos menos técnicos: Nike Pegasus Trail Running Shoes
Ajuste ideal de tus tenis
Encontrar el par adecuado de tenis de correr implica algo más que identificar las características correctas: el ajuste adecuado también es fundamental. Siempre pruébate los tenis antes de comprarlos para asegurarte de que se sientan cómodos desde el primer paso.
Cuando te pruebes los tenis, presta atención al espacio en la puntera. Según los expertos de Nike Running, los tenis de correr deberían corresponder a tu talla habitual y dejar aproximadamente el ancho de un pulgar entre el dedo gordo y la punta del tenis. Elige media talla más si sientes que los dedos están apretados o presionan la parte delantera del tenis. Si la puntera es tan ancha que el pie se desliza dentro del tenis, opta por una talla más pequeña.
Cómo probar los tenis de correr antes de elegirlos
Una vez que hayas reducido tus opciones de calzado de correr, pruébate cada par para encontrar el más cómodo. Pero no te limites a ponértelos: ponte de pie, camina y trota con ellos para comprobar el ajuste en diversas condiciones. Sabrás que encontraste el par adecuado si sientes el soporte de inmediato, sin necesidad de amoldarlos.
Si necesitas orientación adicional, pídele a un asociado de ventas para que te ayude. Puede observarte mientras caminas o corres para confirmar si los tenis se ajustan correctamente.
Preguntas frecuentes
¿Qué característica de los tenis de correr es más importante para reducir lesiones?
El equipo de investigación del Nike Sports Research Lab, gracias a los datos recopilados a raíz de observar a runners, descubrió que la comodidad y la amortiguación son clave. En cuanto a la cantidad de amortiguación, depende de las preferencias personales.
¿Qué consejos darías para probar unos tenis de correr?
- Compra por la tarde o por la noche, ya que los pies tienden a ensancharse a lo largo del día, según los Institutos Nacionales de Salud. Los tenis que se ajustan bien por la mañana pueden sentirse demasiado ceñidos con el paso de las horas.
- Usa calcetines de correr y lleva tus plantillas ortopédicas, asegurarte de que los tenis funcionen bien con ambos.
- Usa varios tenis y prueba cada uno trotando por la tienda.
- Por último, asegúrate de que los tenis que elijas no te queden demasiado ceñidos, ya que esto puede hacer que las uñas de los pies se caigan o se ennegrezcan.
¿Cada cuánto tiempo debo renovar los tenis de correr?
La recomendación general es cada 500 u 800 kilómetros. Para tener el registro de cuándo compras tus tenis, anota la fecha en tu calendario.
¿Los principiantes necesitan unos tenis de correr diferentes a las de los runners experimentados?
Los runners principiantes y experimentados no necesariamente necesitan tenis diferentes. En lugar de elegir unos tenis en función de tu nivel de experiencia, elige unos en función del tipo de carreras que harás, así como de tu kilometraje, ritmo y objetivos.
¿Cuál es la diferencia entre los tenis de correr en pavimento y los de trail?
Los tenis de correr en pavimento tienen una suela exterior de goma lisa diseñada para el pavimento y una entresuela acolchada para absorber mejor los impactos. Por su parte, los tenis de trail running tienen suelas de goma adherente o resaltes profundos para mejorar la tracción, entresuelas más rígidas para ofrecer soporte y una parte superior resistente para proteger de las piedras.
¿Los runners con mayor peso requieren tenis distintos de los que usan los runners que son más livianos?
Los runners que pesan 90 kg o más pueden preferir tenis de correr con la máxima amortiguación y durabilidad para soportar fuerzas de impacto más elevadas. Si este es tu caso, busca tenis "más pesados", es decir, que pesen más de 300 gramos.
Texto: Lauren Bedosky