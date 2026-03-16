Cómo escoger tenis de correr

La amortiguación en los tenis de running proporciona comodidad y ayuda a minimizar el impacto. La amortiguación en el talón ayuda a absorber el impacto cuando el talón toca el suelo, mientras que la amortiguación en el antepié protege la parte delantera del pie durante el impulso. Lo ideal es buscar tenis con amortiguación responsiva en toda la suela, que absorba los impactos y aporte comodidad, al mismo tiempo que retorna energía para lograr una zancada más dinámica y con rebote.

Afortunadamente, todos los modelos de la línea Nike Running ofrecen amortiguación tanto en el antepié como en el talón. Hay tres categorías principales de amortiguación: responsiva, máxima y con soporte.

Elige tenis con la amortiguación que mejor se adapte a tus necesidades. El modelo responsivo prioriza el retorno de energía, mientras que la amortiguación máxima se centra en la comodidad y el modelo con soporte en la estabilidad. Si tiendes a la sobrepronación o tienes problemas en los pies (como la osteoartritis), te recomendamos una amortiguación con soporte.