Los 5 beneficios del running en la cinta para correr, según los expertos

La caminadora puede ser un excelente lugar para reforzar tu cadencia de running. También conocida como frecuencia de pasos, la cadencia de running es simplemente la cantidad de pasos por minuto, o SPM, que das mientras corres.

“Para muchos corredores, la forma más rápida de obtener beneficios sustanciales es cambiar su cadencia de running”, dice Jack McNamara, M.S.c., especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, NASM-CPT, y fisiólogo clínico del ejercicio especializado en entrenar técnicas de running.

Una cadencia más rápida, o dar más pasos por minuto, fomenta zancadas más cortas y suaves, lo que puede reducir la carga sobre las articulaciones y los huesos. “Eso se traduce en un menor impacto en la parte inferior de la espalda, las rodillas y las caderas y un menor riesgo de lesiones”, dijo McNamara.

Debido a que la caminadora se mueve a una velocidad fija, es un excelente lugar para practicar correr a una cadencia más rápida para un ritmo determinado, dice.

Pero antes de que puedas mejorar tu cadencia de running, debes identificar tu cadencia actual. Puedes medirla configurando un temporizador durante 20 segundos y contando la cantidad de veces que tus pies tocan el suelo. Multiplica ese número por tres para obtener la cantidad de pasos por minuto. O fílmate y cuenta tus pasos de esa manera.

A tu cadencia, agrégale un cinco por ciento. Esa es tu cadencia objetivo. Por lo tanto, si tu cadencia de running es actualmente de 150 SPM, tu cadencia objetivo será de aproximadamente 157 SPM. “Una vez que puedas mantener cómodamente un ritmo de 5 km en tu cadencia objetivo, agrega otro cinco por ciento y repite”, dice McNamara.

Para brindar mayor contexto, McNamara dice que la "cadencia de running óptima" original de 180 SPM se originó en los Juegos Olímpicos de 1984, "cuando [el entrenador de atletismo] Jack Daniels observó que los corredores más rápidos y eficientes daban al menos 180 pasos por minuto, independientemente de su tamaño o género”. Sin embargo, como señaló McNamara, es fundamental recordar que, para la mayoría de los corredores, 180 SPM no es una regla universal, especialmente para aquellos que corren de forma recreativa.

Por ejemplo, aquellos que son más altos, naturalmente, darán menos pasos por minuto y tendrán una cadencia más baja, dice Claire Bartholic, entrenadora de atletismo certificada por la ASFA.

“Cuando las personas corren a cadencias demasiado lentas para su mecánica óptima, lo compensan dando zancadas excesivas, bloqueando las rodillas y golpeando el suelo con fuerza con el talón”, dice McNamara. Esto puede hacer que tu modo de andar se vuelva irregular e ineficiente, y que se genere una tensión innecesaria en los músculos, las articulaciones y los huesos y, en última instancia, aumente el riesgo de lesiones.

Los pasos ligeros y rápidos son más eficientes, dice Bartholic, ya que evitan que saltes con cada zancada.

“A una cadencia más rápida, [tu] longitud de zancada disminuye, lo que aumenta la probabilidad de colocar el pie debajo de las caderas y dentro de tu centro de gravedad”, dice McNamara. "Apuntar a aumentar tu cadencia en solo un cinco por ciento podría beneficiar tu eficiencia general, lo que daría como resultado una mayor economía al correr para tu estatura y edad".

La investigación publicada en una edición de 2019 del Journal of Applied Physiology señala que tanto los corredores de élite como los recreativos tienden a preferir un rango de cadencia de running de 160 a 200 SPM. Encuentra la cadencia que funcione para ti.

Si crees que contar los pasos de forma rutinaria es una distracción para ti, hay otras maneras de controlar la cadencia de running en la caminadora. Por ejemplo, puedes usar un rastreador de actividad física que mida esta métrica, descargar una aplicación de metrónomo o crear una lista de reproducción seleccionada de canciones que se corresponda con tus pasos objetivo por minuto.