¿Cuál es el mejor ejercicio: el running o el remo?

Imagina esto: te sientes con energía y te estás preparando para darlo todo en tu entrenamiento. Cuando llegas al gimnasio, ves una máquina de remo y una cinta para correr, ambas disponibles. ¿Cuál debes elegir? ¿El remo es mejor que el running en cuanto a gasto de energía? O, si comparas las máquinas y no la actividad, ¿es la máquina de remo mejor que una cinta para correr cuando quieres un entrenamiento superintensivo que te haga sudar?

Sin embargo, esas no son necesariamente las preguntas que deberías hacerte. Puedes obtener un entrenamiento de desarrollo de resistencia eficiente con ambas. La "mejor" opción para ti se reduce a cuáles son tus objetivos, según Reda Elmardi, dietista registrado y especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento. Para resolver el debate "remo versus running", dice que lo mejor es identificar primero qué intentas lograr.

Te brindamos información sobre cuál es la opción con ventaja para determinados objetivos.