¿Cuál es el mejor ejercicio: el running o el remo?

¿Qué entrenamiento es mejor: el running o el remo?
Deportes y actividades
Los expertos en deporte y condición física evalúan las ventajas de cada uno y te guían para saber cuál te ayudará a alcanzar tus metas.
Imagina esto: te sientes con energía y te estás preparando para darlo todo en tu entrenamiento. Cuando llegas al gimnasio, ves una máquina de remo y una cinta para correr, ambas disponibles. ¿Cuál debes elegir? ¿El remo es mejor que el running en cuanto a gasto de energía? O, si comparas las máquinas y no la actividad, ¿es la máquina de remo mejor que una cinta para correr cuando quieres un entrenamiento superintensivo que te haga sudar?
Sin embargo, esas no son necesariamente las preguntas que deberías hacerte. Puedes obtener un entrenamiento de desarrollo de resistencia eficiente con ambas. La "mejor" opción para ti se reduce a cuáles son tus objetivos, según Reda Elmardi, dietista registrado y especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento. Para resolver el debate "remo versus running", dice que lo mejor es identificar primero qué intentas lograr.
Te brindamos información sobre cuál es la opción con ventaja para determinados objetivos.
1.Obtener un entrenamiento de cuerpo completo: remo
Aunque el remo implica empujar hacia atrás con las piernas, también usas los brazos y hombros para jalar la barra hacia atrás, lo que lo convierte en un entrenamiento para la parte superior del cuerpo excelente. "En general, el remo aumenta la masa muscular más rápido que el running", dice Elmardi.
Un estudio reveló que al remar se utiliza el 85 por ciento de los músculos del cuerpo, mientras que correr se considera un ejercicio de la parte inferior del cuerpo, lo que significa que, en general, se utilizan menos músculos, explica Elmardi. Además, el running de distancias largas puede aumentar la descomposición de la proteína muscular, que enlentece el crecimiento muscular.
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2.Quemar más calorías: running
Aunque la quema de calorías depende del esfuerzo que le imprimas al ejercicio, si remas o corres con la misma intensidad, es posible que el último tenga una leve ventaja en lo que respecta a este objetivo, según Tom Holland, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, autor de "The Micro Workout Plan" y "The Marathon Method".
Por ejemplo, supongamos que una persona de 70 kilos corre a un ritmo de 7 minutos por kilómetro (lo que se considera un ritmo moderado) durante una hora y quema 576 calorías, de acuerdo con Harvard Health Publishing. Remar a un ritmo moderado quema unas 504 calorías.
No es una diferencia drástica, pero si tu principal objetivo es quemar calorías, Holland dice que el running tiende a ser un mejor entrenamiento, especialmente porque es más fácil incorporar sprints a la combinación. Si haces un running más enérgico a 10 km/h (6 minutos por kilómetro), quemarás 720 calorías por hora.
Ten en cuenta que los números que indicamos antes son estimaciones. En el gasto de calorías influyen muchos factores, como el género, el metabolismo y el nivel de condición física. La cantidad de calorías que quemas durante un ejercicio específico puede no ser la misma que queme otra persona que practique el mismo ejercicio durante el mismo tiempo.
3.Proteger las articulaciones: remo
El running ofrece muchos beneficios, dice Holland, incluida la simplicidad de amarrarte las agujetas y salir a correr donde sea, lo cual no es igual para el remo.
"Dicho esto, puede ejercer presión sobre las articulaciones, especialmente las rodillas y la cadera", agrega. "Remar es una actividad de más bajo impacto, por lo que puedes disfrutar de la ventaja de ejercitarte y reclutar músculos sin la desventaja de sobrecargar las articulaciones".
Sin embargo, si no se hace correctamente, el remo puede generar problemas en la zona lumbar, en especial si te encorvas al jalar, indica Holland. Pero en general, las articulaciones estarán más protegidas en una actividad como el remo, lo cual puede ser particularmente importante si pasaste por una lesión.
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4.Desarrollar más equilibrio y estabilidad: running
Como las extremidades están en movimiento en direcciones opuestas, el running requiere un cierto grado de equilibrio y estabilidad que se fortalece con el tiempo, según Rocky Snyder, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, autor de la guía de entrenamiento de fuerza "Return to Center".
Por el contrario, remar requiere que los brazos y piernas se muevan bilateralmente y en sincronía, por lo que el equilibrio no es necesario y solo se requiere muy poca estabilidad. Tanto el equilibrio como la estabilidad se transfieren a otras muchas actividades, desde el yoga hasta el HIIT o un deporte de equipo. Así que, si te interesa el running o el remo como un cross-training para alguna de esas otras actividades, opta por treparte a la cinta para correr.
5.Obtener una sesión intensa contundente: ambos
Si tienes tiempo solo para una máquina, elige la que se adapte mejor a tus objetivos de ese día. Pero si habitualmente tienes esta opción, intercalarlos ofrece muchos beneficios, dice Snyder.
"Si combinas el running y el remo de manera habitual, como practicar cada uno dos veces a la semana, le darás al cuerpo lo mejor de ambos mundos", agrega. "Te brindará como mínimo dos recursos distintos de demanda física que se pueden complementar mutuamente".
En lugar de dividir el entrenamiento cardio al usar ambas máquinas el mismo día, Holland recomienda intercalarlas. Podrías correr los lunes y miércoles y remar los martes y jueves.
Si solo te falta llenar un día en tu programa, Snyder tiene una sugerencia simple: elige el ejercicio que más te guste hacer. Después de todo, la diversión también debe ser una prioridad en tu entrenamiento.
Texto: Elizabeth Millard
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